Pensión Bienestar: ¿Qué letra cobra el pago HOY, jueves 15 de enero de 2026?

¡Ya comenzó la dispersión de pagos de la Pensión Bienestar! El calendario oficial de pagos fue dado a conocer por autoridades mexicanas a inicios de la semana pasada, por lo que el Banco del Bienestar ya entrega los recursos de forma escalonada, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Aquí te decimos quiénes cobran este jueves 15 de enero.

¿Quiénes reciben pago de la Pensión Bienestar este jueves 15 de enero?

El día de hoy, miles de beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán el pago correspondiente al bimestre enero-febrero 2026. El jueves 15 de enero el turno es de las personas que tienen un apellido paterno que comienza con la letra L.

¿Beneficiarios de qué programas sociales reciben pago este jueves 15 de enero?

El depósito del 15 de enero aplica para los siguientes apoyos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, destinada a personas de 65 años o más.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, para quienes viven con una discapacidad permanente.

Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en 2026?

A partir de este mes de enero, los programas del Bienestar registran un incremento en los montos, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.

Así quedan los pagos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

6 mil 400 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

3 mil 100 pesos. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

3 mil 300 pesos. Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: mil 650 pesos.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar enero 2026

Lunes 5 de enero - A

Martes 6 de enero - B

Miércoles 7 de enero - C

Jueves 8 de enero - C

Viernes 9 de enero - D, E, F

Lunes 12 de enero - G

Martes 13 de enero - G

Miércoles 14 de enero - H, I, J, K

Jueves 15 de enero - L

Viernes 16 de enero - M

Lunes 19 de enero - M

Martes 20 de enero - N, Ñ. O

Miércoles 21 de enero - P, Q

Jueves 22 de enero - R

Viernes 23 de enero - R

Lunes 26 de enero - S

Martes 27 de enero - T, U, V

Miércoles 28 de enero - W, X, Y, Z

