Hoy martes 19 de mayo, la cotización del tipo de cambio de dólar estadounidense a pesos mexicanos apertura casi sin modificaciones respecto al día de ayer.

El corte realizado cerca de las 7:25 del lunes por EL INFORMADOR mostraba la cotización del tipo de cambio entre monedas en 17.3363 pesos por dólar. Mientras que para este martes, a esa misma hora, la cotización se estableció en 17.3748 por unidad. Esto representa una depreciación marginal de la moneda mexicana de apenas 0.2 por ciento. Con ello, la cotización y la moneda mexicana mostraron estabilidad frente al mercado.

Por su parte, el tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México (Banxico) el cual es publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a las 12:00 horas, muestra en los últimos tres meses una apreciación significativa del pexo mexicano frente al dólar estadounidense, luego de haber alcanzado un pico por encima de la franja de los 18 pesos por unidad el pasado 30 de abril. La tendencia marcada en este periodo ha sido a la baja, con pequeñas variaciones determinadas.

Los últimos tres meses de la variación del número. ESPECIAL / Banxico

Mientras tanto, en las últimas 12 horas el tipo de cambio ha variado su valor dentro de un rango con 17.2962 como mínimo y un 17.3748 como máximo. Cabe destacar que en este periodo la tendencia es de depreciación de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

ESPECIAL / Bloomberg

Esta es la cotización en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 15.95 18.14 Banorte 16.05 17.65 BBVA 16.50 17.63 Banamex 16.79 17.78



Recuerda que la cotización se actualiza a lo largo del día y es influenciada de acuerdo con los eventos socioeconómicos a los que responda el mercado. En ese sentido, desde hace semanas se pone atención en la situación en el Medio Oriente luego del conflicto que sostienen Estados Unidos e Israel frente a Irán.

Las recientes tensiones entre países, abonadas a las declaraciones del presidente Donald Trump, han provocado una variación sensible en el precio del petróleo y artículos derivados de él.

Contraste entre las decisiones de política monetaria de Banxico y la Reserva Federal de Estados Unidos

El diferencial de tasas entre México y Estados Unidos continúa siendo un ancla fundamental para la cotización del peso mexicano. Mientras que Banxico ha concluido su ciclo de flexibilización monetaria dejando su tasa de referencia en 6.50%, la Reserva Federal de Estados Unidos ha optado por mantener sin cambios la tasa de fondos federales ante el repunte de la inflación en las economías avanzadas. Esta divergencia en la política monetaria, sumada a la expectativa de que la Fed mantenga los costos de endeudamiento elevados por un periodo más prolongado, ejerce una presión constante sobre las monedas emergentes, limitando el margen de apreciación de la divisa mexicana frente al dólar.

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OB