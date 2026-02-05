Jueves, 05 de Febrero 2026

Peso mexicano pierde un poco de terreno frente al dólar la mañana de este jueves

Conoce el tipo de cambio de dólar a peso en los principales bancos de México este jueves 5 de febrero de 2026

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día. ESPECIAL

La mañana de este jueves 5 de febrero, el peso mexicano pierde un poco de terreno frente al dólar. A las 7:40 horas, tiempo Centro de México, el tipo de cambio cotiza en 17.3684 pesos por unidad, lo que significa una ligera depreciación de 0.20 por ciento de la moneda nacional.

Durante las primeras horas de transacciones, el tipo de cambio ha oscilado en un rango muy estrecho, entre los 17.30 y 17.40 pesos.

Por su parte, el Diario Oficial de la federación (DOF) establece para este día un tipo de cambio de 17.2925 pesos por dólar estadounidense.

De acuerdo con la gráfica de Bloomberg, que muestra la cotización del dólar vs. el peso mexicano de forma anual, la moneda nacional mantiene una tendencia fuerte, pues está más cerca del mínimo anual (17.11) que del máximo (21.08).

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 5 DE FEBRERO DE 2026 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta
Afirme 16.50 17.90
Banco Azteca 15.60 18.35
Banorte 16.10 17.65
BBVA 16.51 17.65
Banamex 16.82 17.76
Scotiabank 16.70 18.20

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

MB

