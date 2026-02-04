CURP: Estos son los elementos que debe tener para que sea válida en 2026

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un código alfanumérico de 18 caracteres que se le otorga a los ciudadanos mexicanos, naturalizados o de nacimiento, así como a los extranjeros que residen en el país, con la finalidad de identificarlos de forma irrepetible.

Este documento oficial es fundamental para llevar a cabo diversos trámites administrativos, pues a través de él se puede acceder a los servicios de salud y educación, obtener un pasaporte y la credencial para votar, además de acceder a apoyos sociales como becas y pensiones.

Para que estos procesos puedan se pueden ejecutar, es necesario presentar una copia que presente determinadas características que validen su veracidad y vigencia.

¿Cómo saber si tu CURP está certificada?

Los números y letras que componen la CURP son seleccionados del primer y segundo apellido del individuo, el nombre de pila, la fecha de nacimiento, el sexo y la entidad federativa de nacimiento.

La copia de una CURP certificada se puede obtener en línea, a través del portal https://www.gob.mx/curp/ , proporcionando la serie alfanumérica o el nombre y datos de nacimiento, como la fecha y la entidad.

Aunque la página genera el documento para imprimir, no todas las versiones están certificadas , pues puede que el acta de nacimiento todavía no se encuentre digitalizada o contenga algún error que debe ser resuelto de acuerdo a la particularidad del problema.

En este sentido, es fundamental conocer cuáles son los elementos que debe contener una copia certificada con la finalidad de no presentar ningún impedimento o retardo en la realización de un trámite.

Para saber que una CURP está certificada, debajo del marco verde debe tener la leyenda " CURP Certificada: verificada con el registro civil ".

Cabe señalar que, para que una CURP sea vigente, también debe contener el nombre del titular de Secretaría de Gobernación en curso. En este momento es Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

En la actualidad, hay dos formatos en los que se puede solicitar la Clave Única de Registro de Población: la CURP tradicional y la CURP biométrica. Sin embargo, el trámite de esta última, hasta el momento, no es obligatorio, y su implementación se lleva a cabo por etapas. De este modo, la CURP en su formato tradicional aún es válida para realizar cualquier procedimiento administrativo.

