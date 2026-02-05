El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una serie de lineamientos y mejores prácticas de transparencia que marcarán la fiscalización durante el año 2026, con el objetivo de ofrecer mayor certidumbre jurídica y condiciones equitativas a las y los contribuyentes. Estas medidas, según el órgano administrativo, buscan delimitar con mayor claridad cuándo y por qué una persona física o moral podría recibir una auditoría.

Como parte central de esta estrategia, el SAT anunció la publicación del Plan Maestro 2026 "Atención al contribuyente y fiscalización", documento que definirá las prioridades y criterios bajo los cuales se revisará el cumplimiento de las obligaciones fiscales. De acuerdo con el Comunicado SAT 01/2026, uno de los puntos más importantes es que, en caso de incumplimiento en el pago de impuestos, se realizará una sola auditoría por contribuyente, con lo que se busca evitar revisiones reiteradas sobre los mismos ejercicios fiscales.

Además, durante los procesos de auditoría, la autoridad fiscal solicitará únicamente una muestra de las partidas sujetas a revisión, y no la totalidad de la información, lo que representa un cambio en la forma de fiscalización y reduce la carga administrativa para los contribuyentes.

El SAT precisó que la fiscalización se enfocará principalmente en quienes incurran en conductas de alto riesgo fiscal. Entre ellas se encuentran celebrar operaciones con factureras o nomineras, presentar pérdidas fiscales recurrentes, simular o abusar de deducciones, obtener ingresos no declarados, o hacer uso indebido de estímulos fiscales. También estarán bajo la lupa quienes presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden, importen productos con precios por debajo del mercado sin cumplir regulaciones, o no paguen las retenciones correspondientes a sus empleados.

Otros focos de atención serán las operaciones con paraísos fiscales, la solicitud de devoluciones improcedentes, así como el pago de impuestos a una tasa efectiva menor en comparación con el promedio de su sector económico.

Además, el SAT garantizará que los criterios y procedimientos de fiscalización sean los mismos en todas las oficinas del país, especialmente en rubros como descuentos, depósitos no identificados, materialidad de operaciones, mercadotecnia, importaciones y comercio exterior.

En materia de devoluciones, la autoridad informó que los tiempos promedio se reducirán: cinco días para personas físicas y 30 días para empresas, por debajo del plazo legal máximo de 40 días hábiles. Estas medidas buscan fortalecer la transparencia y previsibilidad del sistema fiscal mexicano en 2026.

Lista de conductas por las que el SAT podría auditar a los contribuyentes en 2026

Celebrar operaciones con factureras o nomineras

Presentar pérdidas fiscales de manera recurrente

Simular o abusar de deducciones

Obtener ingresos que no son declarados

Abusar de estímulos fiscales

Presentar inconsistencias entre lo que se importa o compra y lo que se vende

Importar productos con precios por debajo del mercado e incumplir regulaciones o restricciones no arancelarias

No pagar retenciones correspondientes a los empleados

Realizar operaciones con paraísos fiscales

Solicitar devoluciones improcedentes

Pagar menos impuestos en tasa efectiva en comparación con el promedio de su sector económico

*Con información del Servicio de Administración Tributaria

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: SAT promete una multa de más de 100 mil pesos para los contribuyentes que pidan este documento

OF