La mañana de este lunes 16 de marzo, día festivo en conmemoración al natalicio de Benito Juárez y estipulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), el peso mexicano descansa en su valor frente al dólar. Esto se debe a que, al ser un día inhábil para las instituciones financieras, no hay tipo de cambio DOF establecido por el Banco de México (Banxico).

Cabe recordar que, aunque el nacimiento de Juárez ocurrió el 21 de marzo, la fecha se recorre por ley al tercer lunes del mes para promover un periodo de descanso más amplio.

Sin embargo, de acuerdo con datos del portal internacional de Bloomberg publicados este día, la divisa mexicana se ubica en los mercados spot en 17.74 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.20% respecto al cierre pasado.

¿Cuál es el valor de otras divisas, según Bloomberg?

Este lunes, catorce de las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran una gran depreciación frente al dólar. El peso mexicano es la novena divisa peor posicionada; le anteceden el dólar guyanés y el quetzal. En ganancias, encabezan la libra esterlina y el euro.

¿Cuál es el tipo de cambio en los principales bancos de México?

Como se trata de un día de descanso para todos los bancos en el país, este lunes 16 de marzo no hay precio de compra y venta en el tipo de cambio de peso mexicano a dólar, ya que las instituciones permanecen cerradas. Será hasta mañana, martes 17, que las actividades diarias y comerciales volverán a regularizarse.

Con información de Bloomberg y DOF.

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AO

