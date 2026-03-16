Este lunes 16 de marzo no habrá pagos de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, ni de la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad. Así lo dio a conocer el calendario oficial de pagos, anunciado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, a inicios de este mes.Los derechohabientes de dichos programas sociales del gobierno federal se encuentran recibiendo en estos días el segundo pago de 2026, correspondiente al bimestre marzo-abril.Como siempre, el Banco del Bienestar es la institución financiera encargada de hacer llegar los recursos a las tarjetas de los beneficiarios; el monto total varía de acuerdo al apoyo del que se trate.Las actividades bancarias y administrativas relacionadas con los programas se suspenden en todo el país, debido a que el 16 de marzo está marcado como un día festivo por la Ley Federal del Trabajo (LFT).Esto se debe a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Aunque este suceso histórico ocurrió el 21 de marzo, por ley la fecha se recorre al tercer lunes del mes, promoviendo un periodo de descanso más amplio para trabajadores y estudiantes en el país.De este modo, hoy es un día inhábil para los bancos, por lo que no es posible hacer llegar los recursos a los beneficiarios.La pausa de pagos será solo durante esta jornada, y se tiene contemplado que los depósitos se reanuden al día siguiente, martes 17 de marzo, siendo el turno de la letra "M".Lunes 2 de marzo — Letra AMartes 3 de marzo — Letra BMiércoles 4 de marzo — Letra CJueves 5 de marzo — Letra CViernes 6 de marzo — Letras D, E, FLunes 9 de marzo — Letra GMartes 10 de marzo — Letras GMiércoles 11 de marzo — Letras H, I, J, KJueves 12 de marzo — Letra LViernes 13 de marzo — Letra MMartes 17 de marzo — Letra MMiércoles 18 de marzo — Letras N, Ñ, OJueves 19 de marzo — Letras P, QViernes 20 de marzo — Letra RLunes 23 de marzo — Letra RMartes 24 de marzo — Letra SMiércoles 25 de marzo — Letras T, U, VJueves 26 de marzo — Letras W, X, Y, Z En enero pasado, los programas sociales registraron un incremento respecto a los montos bimestrales del 2025, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesosPensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesosPensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesosPrograma de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB