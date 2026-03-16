Este lunes 16 de marzo no habrá pagos de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, ni de la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad. Así lo dio a conocer el calendario oficial de pagos, anunciado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, a inicios de este mes.

Los derechohabientes de dichos programas sociales del gobierno federal se encuentran recibiendo en estos días el segundo pago de 2026, correspondiente al bimestre marzo-abril.

Como siempre, el Banco del Bienestar es la institución financiera encargada de hacer llegar los recursos a las tarjetas de los beneficiarios; el monto total varía de acuerdo al apoyo del que se trate.

¿Por qué no hay pagos de la Pensión Bienestar este lunes 16 de marzo?

Las actividades bancarias y administrativas relacionadas con los programas se suspenden en todo el país, debido a que el 16 de marzo está marcado como un día festivo por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Esto se debe a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Aunque este suceso histórico ocurrió el 21 de marzo, por ley la fecha se recorre al tercer lunes del mes, promoviendo un periodo de descanso más amplio para trabajadores y estudiantes en el país.

De este modo, hoy es un día inhábil para los bancos, por lo que no es posible hacer llegar los recursos a los beneficiarios.

La pausa de pagos será solo durante esta jornada, y se tiene contemplado que los depósitos se reanuden al día siguiente, martes 17 de marzo, siendo el turno de la letra "M".

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026

Lunes 2 de marzo — Letra A

Martes 3 de marzo — Letra B

Miércoles 4 de marzo — Letra C

Jueves 5 de marzo — Letra C

Viernes 6 de marzo — Letras D, E, F

Lunes 9 de marzo — Letra G

Martes 10 de marzo — Letras G

Miércoles 11 de marzo — Letras H, I, J, K

Jueves 12 de marzo — Letra L

Viernes 13 de marzo — Letra M

Martes 17 de marzo — Letra M

Miércoles 18 de marzo — Letras N, Ñ, O

Jueves 19 de marzo — Letras P, Q

Viernes 20 de marzo — Letra R

Lunes 23 de marzo — Letra R

Martes 24 de marzo — Letra S

Miércoles 25 de marzo — Letras T, U, V

Jueves 26 de marzo — Letras W, X, Y, Z

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026. ESPECIAL

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en el 2026?

En enero pasado, los programas sociales registraron un incremento respecto a los montos bimestrales del 2025, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

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MB

