SAT confirma el monto máximo que puedes tener en tu tarjeta de débito en marzo 2026

Las tarjetas de débito son una herramienta clave para la organización financiera de miles de personas en México, pues con ellas, los usuarios pueden guardar su dinero y realizar operaciones bancarias. No obstante, existe una duda frecuente entre los usuarios respecto a si existe un monto máximo permitido para tener ahorrado en este tipo de cuentas y qué implicaciones puede tener ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Cuánto dinero puedo tener en mi tarjeta de débito?

En marzo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene las mismas reglas, lo que quiere decir que no existe un monto específico que establezca el límite de dinero que puedes tener guardado en una tarjeta de débito.

En México no existe un único monto límite de recursos que se pueden recibir mensualmente en una tarjeta de débito, ya que este depende del tipo de cuenta, que debe ser elegida conforme a las necesidades del usuario.

Además, el SAT ha desmentido que cobre impuestos de manera automática por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. No obstante, los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos en un mes no pasan desapercibidos por la autoridad fiscal.

En estos casos, el banco puede informar a la dependencia sobre el movimiento y esta pedirá una justificación de los fondos, con el objetivo de descartar posibles actividades ilícitas.

Las instituciones financieras están obligadas a otorgar datos adicionales sobre este tipo de depósitos si el SAT lo requiere para corroborar el origen del dinero.

De este modo, mientras el origen del dinero esté justificado y declarado con claridad, el SAT no solicitará el pago de impuestos por el monto de tu tarjeta de débito.

Es aconsejable monitorear los depósitos en efectivo, buscando que la cifra no supere los 15 mil pesos por mes y justificando de dónde viene el dinero.

MB

