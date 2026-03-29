Beca Rita Cetina o Benito Juárez: ¿Quiénes recibirán PAGO DOBLE en abril 2026?

La Beca Rita Cetina y las distintas becas Benito Juárez son unos de los apoyos federales más destacados en México en la actualidad, puesto que su principal objetivo es impulsar la educación. Todas ellas realizarán pagos en abril; sin embargo, solo algunos beneficiarios recibirán pago doble; aquí te contamos quiénes.

¿Qué becas del Bienestar darán pago doble en abril?

Las autoridades de los programas sociales del Gobierno federal confirmaron que los derechohabientes de la Beca Benito Juárez para educación media superior y de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior recibirán un pago doble en el mes de abril.

El pago doble corresponderá al del bimestre pasado (enero-febrero) y al del presente (marzo-abril), debido a que los beneficiarios no recibieron el primer pago del año.

El coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, explicó que el pago de los dos primeros meses del año se juntó luego de completarse la carga de matrícula en los subsistemas educativos y su validación.

Como los beneficiarios de la Beca Rita Cetina sí recibieron el pago correspondiente al primer bimestre de 2026, el de abril se realizará de forma habitual.

¿De cuánto será el pago doble de las becas Benito Juárez?

La Beca Universal Benito Juárez entrega pagos de mil 900 pesos cada bimestre del año, a excepción de los meses de julio y agosto debido al periodo vacacional. Esto quiere decir que, en abril, los estudiantes de bachillerato recibirán un pago de 3 mil 800 pesos.

Por otro lado, el monto del apoyo bimestral de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro es de 5 mil 800 pesos, por lo que, en abril, los estudiantes recibirán 11 mil 600 pesos.

Como es habitual, el Banco del Bienestar será la institución financiera encargada de entregar los recursos a través de depósitos en las tarjetas bancarias de los beneficiarios.

Al anunciar la dispersión de recursos de las Becas del Bienestar el próximo mes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló que las fechas de pago serán dadas a conocer próximamente.

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MB

