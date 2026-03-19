SAT podría rechazar tu Declaración Anual; no hagas estas tres cosas

Apenas han transcurrido tres meses desde que comenzó 2026, sin embargo y como ya es bien sabido, de cara a la Devolución de Impuestos que dispersa el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la institución advierte de tres errores (y otros más) que malogran su retribución. En esta nota te contamos los detalles.Recordemos que los impuestos se devuelven siempre y cuando el contribuyente tenga un saldo a favor, además, solo será legítima en los siguientes casos:Según el Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, las y los contribuyentes tienen pleno derecho a exigirlo y, por ende, el SAT a regresarlo. La devolución debe realizarse en un plazo de 40 días hábiles tras su solicitud, siempre y cuando la información sea correcta y verídica.A pesar de que un contribuyente puede tener especial cuidado, hay ciertos errores que podrían vetar, por default, la solicitud de devolución de impuestos. Estos son:Estos son los documentos requieres para la Devolución de Impuestos del SATA todo lo anterior hay que sumar la declaración correspondiente al periodo donde se indique un saldo a favor, en este caso, es la del año en curso, 2026. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO