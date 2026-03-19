Jueves, 19 de Marzo 2026

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SAT podría rechazar tu Declaración Anual; no hagas estas tres cosas

Recordemos que el SAT regresa los impuestos siempre y cuando el contribuyente tenga un saldo a favor

Por: El Informador

Según el Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, las y los contribuyentes tienen pleno derecho a exigirlo y, por ende, el SAT a regresarlo. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Según el Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, las y los contribuyentes tienen pleno derecho a exigirlo y, por ende, el SAT a regresarlo. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Apenas han transcurrido tres meses desde que comenzó 2026, sin embargo y como ya es bien sabido, de cara a la Devolución de Impuestos que dispersa el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la institución advierte de tres errores (y otros más) que malogran su retribución. En esta nota te contamos los detalles.

¿En qué casos el SAT si regresa los impuestos?

Recordemos que los impuestos se devuelven siempre y cuando el contribuyente tenga un saldo a favor, además, solo será legítima en los siguientes casos:

  • Si se pagó más impuesto del que correspondía
  • Si se aplicaron retenciones mayores al impuesto anual
  • Si hay un saldo a favor en la declaración anual

Según el Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, las y los contribuyentes tienen pleno derecho a exigirlo y, por ende, el SAT a regresarlo. La devolución debe realizarse en un plazo de 40 días hábiles tras su solicitud, siempre y cuando la información sea correcta y verídica.

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Estos son los tres errores que debes evitar a toda costa al presentar tu Declaración Anual ante el SAT

A pesar de que un contribuyente puede tener especial cuidado, hay ciertos errores que podrían vetar, por default, la solicitud de devolución de impuestos. Estos son:

  • Datos bancarios incorrectos. Revisa que la CLABE interbancaria y demás datos bancarios sean correctos para recibir la devolución
  • RFC no registrado o irregularidades fiscales. Verifica que no tengas inconsistencias en el padrón de contribuyentes
  • No comprobar el saldo a favor. Debes presentar documentos que acrediten el saldo a favor o pago indebido de impuestos
  • Inconsistencias en la declaración. Verifica que no haya discrepancias en la información de ingresos, deducciones o retenciones
  • Falta de documentos o información requerida

Estos son los documentos requieres para la Devolución de Impuestos del SAT

  • RFC (Registro Federal de Contribuyentes)
  • Contraseña del SAT o e.firma vigente
  • Estado de cuenta con CLABE Interbancaria

A todo lo anterior hay que sumar la declaración correspondiente al periodo donde se indique un saldo a favor, en este caso, es la del año en curso, 2026. 

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