SAT confirma cómo puedes saber si tienes saldo a favor en la Declaración Anual 2025

En abril comienza el momento de la Declaración Anual 2025 para personas físicas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las y los contribuyentes reportarán ante el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sus ingresos, deducciones y retenciones del ejercicio anterior, ajustando el impuesto final (ISR) para pagar la diferencia o recibir una devolución, el llamado saldo a favor .

¿Qué es el saldo a favor?

El saldo a favor surge tras el cálculo de tus impuestos, cuando se comprueba que pagaste más de lo que debías, por lo que puedes solicitar ante el SAT que te sea devuelta la cantidad .

Según dicta la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, estos tienen la garantía de obtener, en su beneficio, las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables.

Lee también: Omar García Harfuch sostiene reunión con el director del FBI

¿Cómo solicitar el saldo a favor?

El SAT ofrece la posibilidad de recibir el saldo a favor automáticamente para todas las personas físicas contribuyentes. Aplica para quienes presenten su declaración de forma electrónica con contraseña, e.firma o e.firma portable, según corresponda . Toma en cuenta los siguientes casos:

Si el saldo a favor es igual o menor a 10 mil pesos, puedes presentar la Declaración anual con Contraseña.

Si el saldo a favor es mayor a 10 mil 1 pesos y no excede de 150 mil, la declaración anual se presentará utilizando la e.firma o e.firma portable. También aplica esta posibilidad si cambiaste tu cuenta CLABE*.

Si el saldo a favor de la declaración anual excede de 150 mil, no podrás aplicar la facilidad de solicitar tu devolución en forma automática, pero podrás pedir la devolución del saldo a favor a través del Formato Electrónico de Devoluciones (FED).

*En caso de capturar una cuenta CLABE distinta a las precargadas, deberás presentar la declaración utilizando la e.firma o la e.firma portable.

Te recomendamos: Colapsa Periférico Sur tras chocar tráiler contra estación de Mi Macro

Simulador de la Declaración Anual 2025 ya disponible

El SAT anunció la activación del Simulador de la Declaración Anual 2025 para personas físicas. Esta herramienta permite verificar la precarga de la información en los campos de ingresos, devoluciones, descuentos y bonificaciones, deducciones autorizadas y personales, retenciones, pagos provisionales, pagos mensuales y pagos definitivos, así como saldos a favor, en caso de existir.

El Simulador está disponible hasta el 31 de marzo y se encuentra alojado en la siguiente liga: https://anualpf.clouda.sat.gob.mx/

Además, la autoridad fiscal pone a disposición de los contribuyentes las siguientes herramientas de apoyo:

Visor de nómina para las personas trabajadoras

Visor de comprobantes de nómina para empleadores

Visor de deducciones personales

Requisitos para acceder al sitio:

RFC

Contraseña o e.firma

¿Dónde revisar mi saldo a favor?

Una vez en el simulador, el o la contribuyente debe seleccionar los tipos de ingresos que tuvo en el periodo fiscal. El sistema cuenta con algunos datos precargados, los cuales los usuarios deben verificar, complementar o corregir .

En la pestaña " Determinación ", el o la contribuyente podrán encontrar la opción de devolución de impuestos, si corresponde.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF