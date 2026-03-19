SAT confirma cómo puedes saber si tienes saldo a favor en la Declaración Anual 2025

En abril comienza el momento de la Declaración Anual 2025 para personas físicas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las y los contribuyentes reportarán ante el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sus ingresos, deducciones y retenciones del ejercicio anterior, ajustando el impuesto final (ISR) para pagar la diferencia o recibir una devolución, el llamado saldo a favor.El saldo a favor surge tras el cálculo de tus impuestos, cuando se comprueba que pagaste más de lo que debías, por lo que puedes solicitar ante el SAT que te sea devuelta la cantidad.Según dicta la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, estos tienen la garantía de obtener, en su beneficio, las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables.El SAT ofrece la posibilidad de recibir el saldo a favor automáticamente para todas las personas físicas contribuyentes. Aplica para quienes presenten su declaración de forma electrónica con contraseña, e.firma o e.firma portable, según corresponda. Toma en cuenta los siguientes casos:*En caso de capturar una cuenta CLABE distinta a las precargadas, deberás presentar la declaración utilizando la e.firma o la e.firma portable.El SAT anunció la activación del Simulador de la Declaración Anual 2025 para personas físicas. Esta herramienta permite verificar la precarga de la información en los campos de ingresos, devoluciones, descuentos y bonificaciones, deducciones autorizadas y personales, retenciones, pagos provisionales, pagos mensuales y pagos definitivos, así como saldos a favor, en caso de existir.El Simulador está disponible hasta el 31 de marzo y se encuentra alojado en la siguiente liga: https://anualpf.clouda.sat.gob.mx/ Además, la autoridad fiscal pone a disposición de los contribuyentes las siguientes herramientas de apoyo:Requisitos para acceder al sitio:Una vez en el simulador, el o la contribuyente debe seleccionar los tipos de ingresos que tuvo en el periodo fiscal. El sistema cuenta con algunos datos precargados, los cuales los usuarios deben verificar, complementar o corregir.En la pestaña "Determinación", el o la contribuyente podrán encontrar la opción de devolución de impuestos, si corresponde.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF