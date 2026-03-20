Este viernes 20 de marzo, Farmacia Guadalajara ofrece los mejores descuentos en diferentes marcas de cremas faciales para el cuidado de la salud y belleza, que es muy importante. Desde sueros faciales y cremas micelares en menos de 200 pesos hasta cremas para el rostro en menos de 100 pesos. Conoce las grandes ofertas de Farmacia Guadalajara de hoy, viernes 20 de marzo. Antes de adquirir cualquiera de estos productos en línea, recuerda revisar la disponibilidad en tiendas para asegurar tu compra; asimismo, verifica la fecha de vigencia de los descuentos. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS