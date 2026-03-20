Este viernes 20 de marzo, Farmacia Guadalajara ofrece los mejores descuentos en diferentes marcas de cremas faciales para el cuidado de la salud y belleza, que es muy importante. Desde sueros faciales y cremas micelares en menos de 200 pesos hasta cremas para el rostro en menos de 100 pesos.

Conoce las grandes ofertas de Farmacia Guadalajara de hoy, viernes 20 de marzo.

Ofertas de cremas faciales en Farmacia Guadalajara

Crema S de Pond's Nutritiva y Humectante por 48 horas, 200 gramos, de 91.40 pesos a 73 pesos.

Crema para ojos Pond's Age Miracle Hexyl-Retinol Anti-Edad, 15 mililitros, de 271.10 a 216.50 pesos.

Crema Nivea Cellular Luminous 630 Anti-Manchas Contorno de Ojos, 15 ml, de 322.20 a 225.50 pesos.

Crema Kdelle con ácido hialurónico para contorno de ojos, 15 g, de 205.20 a 132.99 pesos.

Crema facial Suavella Limpiadora, 200 g, de 50.10 a 37.50 pesos.

Ofertas de agua micelar en Farmacia Guadalajara

Nivea Agua Micelar Derma Skin Clear Anti-Imperfecciones, 400 ml, de 172.20 a 129 pesos.

Agua Micelar Pond's Bright Miracle Niasorcinol Todo en Uno, 300 ml, de 148.50 a 118.50 pesos.

Agua Micelar Kdelle Desmaquillante Cara y Ojos, 480 ml, de 178.30 a 85 pesos.

Agua Micelar con Niacinamida Suavella Aclarante Uniforme, 400 ml, de 62.70 a 47 pesos.

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Ofertas de sueros faciales en Farmacia Guadalajara

Pack Sueros Faciales Belskin Colágeno + Vitamina C + Ácido Hialurónico, 3 piezas, de 120 a 108 pesos.

SODimel SP Suero Facial Antioxidante, 30 gramos, de 926.60 a 607.48 pesos.

Suero hidratante Bioderma Hydrabio Sérum, 40 ml, de 824.90 a 577.02 pesos.

Antes de adquirir cualquiera de estos productos en línea, recuerda revisar la disponibilidad en tiendas para asegurar tu compra; asimismo, verifica la fecha de vigencia de los descuentos.

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