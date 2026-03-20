SAT promete devolver dinero en abril 2026 para quienes cumplan estos requisitos

En este año, las y los contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberán llevar a cabo su declaración anual 2025. En este ejercicio, a algunas personas físicas se les podrá devolver dinero (saldo a favor) siempre y cuando cumplan con algunos requisitos.El SAT puede devolverte dinero siempre y cuando tengas saldo a favor en tu declaración anual 2025; para obtenerlo, se debe cumplir con algunos requisitos, los cuales son cumplir con la declaración anual y que se cumpla en tiempo y forma. Sin embargo, hasta que las autoridades determinan saldo a favor, ya sea por un pago de lo indebido, es cuando el contribuyente tiene derecho a solicitar su devolución.Para saber más sobre cómo realizar este proceso, ingresa aquí. En este proceso, las personas físicas deberán presentar su reporte de ingresos y deducciones del 2025. Estas son las fechas oficiales para presentar la Declaración Anual 2025:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS