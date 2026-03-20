SAT promete devolver dinero en abril 2026 para quienes cumplan estos requisitos

En este año, las y los contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberán llevar a cabo su declaración anual 2025. En este ejercicio, a algunas personas físicas se les podrá devolver dinero (saldo a favor) siempre y cuando cumplan con algunos requisitos.

¿Cómo tener saldo a favor en el SAT?

El SAT puede devolverte dinero siempre y cuando tengas saldo a favor en tu declaración anual 2025; para obtenerlo, se debe cumplir con algunos requisitos, los cuales son cumplir con la declaración anual y que se cumpla en tiempo y forma.

Sin embargo, hasta que las autoridades determinan saldo a favor, ya sea por un pago de lo indebido, es cuando el contribuyente tiene derecho a solicitar su devolución.

Para saber más sobre cómo realizar este proceso, ingresa aquí.

¿Qué es la declaración anual, ejercicio obligatorio en 2026?

En este proceso, las personas físicas deberán presentar su reporte de ingresos y deducciones del 2025.

Estas son las fechas oficiales para presentar la Declaración Anual 2025:

Personas morales (empresas): del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Personas físicas: del 1 al 30 de abril de 2026.

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La declaración se presenta en línea a través del portal del SAT, utilizando RFC y contraseña o e.firma vigente.

Cabe resaltar que las declaraciones deben enviarse con e.firma, en caso de que el saldo a favor sea igual o mayor a 10 mil 1 pesos.

En caso de tener alguna duda, puedes ponerte en contacto con cualquiera de los siguientes medios:

OrientaSAT

Marca SAT 55 627 22 728, opción 0, subopción 2.

Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx

Oficina virtual

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