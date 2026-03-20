Infonavit: ¿Cómo solicitar la devolución del ahorro de tu Subcuenta de Vivienda?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es un organismo creado para garantizar que los trabajadores formales en México tengan acceso a viviendas dignas, a través de créditos hipotecarios accesibles, financiamientos y otras opciones pensadas para facilitar la adquisición o el mejoramiento del hogar.

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Esta institución administra el ahorro del 5% del salario aportado por los patrones; sin embargo, existen trabajadores que, al llegar a la edad de jubilación, no utilizaron este monto, por lo que el Infonavit les brinda la posibilidad de solicitar su devolución.

Esto mismo aplica para los afiliados que fallecieron y no hicieron uso de este ahorro para adquirir o mejorar una vivienda, por lo que se permite a familiares directos, como cónyuges, hijos o padres, reclamarlo.

¿Qué pasa si no hice uso de mi crédito Infonavit?

De acuerdo con la información oficial del sitio web del Infonavit, en caso de no hacer uso del crédito acumulado, este no se pierde, incluso si ya fue transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya que los trabajadores siempre tendrán el derecho de solicitar la devolución de su dinero, siempre y cuando se cumplan con los requisitos.

¿Cómo pedir la devolución del ahorro en la Subcuenta de Vivienda del Infonavit?

Para solicitar la devolución de este ahorro, se puede hacer de dos formas:

En línea, a través de Mi Cuenta Infonavit (https://micuenta.infonavit.org.mx/), c on el RFC, CURP y nombre, e.firma vigente y una cuenta bancaria con CLABE que acepte depósitos por la cantidad a devolver.

De manera presencial, en los Centros de Atención a Pensionados (CAPDE). Solo se necesita agendar una cita a través de Infonatel (800 008 3900) o en Mi Cuenta Infonavit, y acudir con la documentación requerida.

En caso de ser beneficiario, se puede solicitar la devolución iniciando el trámite en infonavit.org.mx, con la resolución de pensión del IMSS y los datos del titular fallecido.

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El proceso concluye de forma presencial en un CAPDE, donde deben acudir todas las personas beneficiarias con la documentación requerida, o bien pueden realizarlo directamente en la Afore en la que el titular estaba registrado.

El ahorro en la Subcuenta de Vivienda solo puede solicitarse mediante los trámites oficiales del Instituto, los cuales son gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios, lo que garantiza que nadie más intervenga en el manejo del dinero.

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