Venta Nocturna Liverpool: Encuentra descuentos en tiernos artículos para tu mascota

Este 3 de octubre dio inicio la tercera Venta Nocturna en Liverpool . Durante esta edición, las sucursales de la tienda departamental estarán abiertas de 11:00 a 21:00 horas, tiempo en el que se podrán aprovechar todas las promociones exclusivas.

Además del horario de las tiendas físicas, las y los clientes podrán acceder a las rebajas y promociones en cualquier momento del día desde la aplicación Liverpool Pocket o en el portal oficial, lo que permitirá aprovechar las ofertas las 24 horas.

Lee también: Guadalajara inaugura el primer Pabellón del Mundial 2026 en las Fiestas de Octubre

Disfraces para perros en Liverpool

La tienda con más de 120 tiendas distribuidas en la República Mexicana, trae para sus clientes imperdibles descuentos en el departamento de mascotas para que te diviertas con los amigos tiernos y peludos de la casa en esta temporada de sustos y diversión que inicia en octubre y termina el día de muertos.

A continuación te presentamos los disfraces más lindos y aterradores para las mascotas. ¡No desaproveches estas booenas ofertas!

Suéter para perro en 279 pesos

ESPECIAL / Liverpool

Cama para perro en 559 pesos

ESPECIAL / Liverpool

Cama para gato en 629 pesos

ESPECIAL / Liverpool

Disfraz para perro en 349 pesos

ESPECIAL / Liverpool

Cama para perro o gato en 650 pesos

ESPECIAL / Liverpool

Cama para perro o gato en 699 pesos

ESPECIAL / Liverpool

Cama para perro o gato en 419 pesos

ESPECIAL / Liverpool

*Consulta disposición de los artículos directamente en Liverpool.

Te puede interesar: Chivas busca el regreso de jugador que brilla en la Selección Mexicana Sub-20

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF



