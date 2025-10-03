Atlas vs Juárez: Este será el equipo ganador según la IA

Esta noche, Atlas se enfrentará en calidad de anfitrión contra FC Juárez para disputar el partido correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Bravos de Juárez llevan 18 puntos acumulados en la tabla general y se colocan en la posición número 7, mientras que Atlas se encuentra 7 posiciones más abajo del contrincante que enfrenará esta noche en el Estadio Jalisco en punto de las 21:05 horas.

Atlas no se cuela en los primeros 10 lugares de la tabla general del Apertura 2025. ESPECIAL / Liga MX

Esta es la predicción de la IA

Este día le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién será el ganador de este duelo y esta fue su respuesta:

Basado en el análisis estadístico de la información más reciente, la predicción es una victoria para FC Juárez o, al menos, un empate, aunque se espera un partido con goles.

Aquí tienes el desglose de las estadísticas clave que sustentan esta predicción:

ESTADÍSTICA ATLAS JUÁREZ IMPLICACIÓN Forma Reciente (Últimos 5 Partidos) 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas 3 victorias, 1 empate, 1 derrota Juárez llega en un mejor momento de forma Historial Reciente (Últimos 5 Enfrentamientos Directos) 2 victorias, 3 empates, 0 derrotas 0 victorias, 3 empates, 2 derrotas Históricamente, Atlas ha dominado el enfrentamiento directo Ambos Equipos Anotan (Últimos 5) 3/5 partidos (60%) 3/5 partidos (60%) Es altamente probable que ambos equipos marquen en este encuentro Tendencia de Primer Gol Atlas recibió el primer gol en 5/6 partidos Juárez anotó primero en 4/5 partidos La estadística sugiere que Juárez podría abrir el marcador

A pesar del historial favorable de Atlas en el enfrentamiento directo (sin derrota en los últimos 5), el momento actual y el rendimiento estadístico reciente (forma, posición, Goles Esperados) favorecen claramente a FC Juárez.

Las predicciones de las casas de apuestas también reflejan esta tendencia, inclinándose ligeramente por la victoria de Juárez o un empate.

