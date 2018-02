Trump amenaza con arancel a socios comerciales

El presidente Donald Trump amenazó de nuevo el lunes con imponer “un impuesto recíproco” a los países que según dice se aprovechan de Estados Unidos en materia comercial, y sostuvo que esta semana divulgará más detalles del tema.

Sin embargo, asesores de la Casa Blanca dijeron que por el momento no se espera ninguna acción al respecto.

Trump mencionó el plan durante un encuentro en la Casa Blanca con un grupo de gobernadores y líderes locales que fueron invitados a dialogar sobre la propuesta de 1.5 billones de dólares para infraestructura que le envió al Congreso el lunes.

El mandatario ya había planteado la idea de aplicar un impuesto recíproco a otros países, incluidos aliados, que dice se aprovechan de Estados Unidos.

El presidente mencionó además la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y se quejó de que Canadá, uno de los integrantes del pacto comercial, no trata bien a Estados Unidos. También se quejó del trato de México.

“No podemos seguir permitiendo que otros países se aprovechen de nosotros”, afirmó Trump.

“No podemos seguir tolerando que la gente venga a nuestro país y nos robe muchísimo sin que nos demos cuenta, y nos cobre enormes aranceles e impuestos, y nosotros no les cobremos nada. No podemos permitir que eso ocurra. No podemos permitirlo”.

Se quejó también de que Estados Unidos pierde “enormes cantidades de dinero” en el comercio con China, Japón, Corea del Sur y otros países.

“Ellos saben cuál es mi punto de vista”, afirmó Trump, y añadió que ya ha conversado con todos esos países y “lo entienden”.

“Es un poco difícil para ellos, porque se han salido con la suya impunemente durante 25 años”, afirmó. “Pero vamos a cambiar las políticas”.

SA