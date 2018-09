Si no hay dinero para proyectos, que no se hagan: Banqueros

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez, dijo que el país no está en bancarrota como insistió el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y pidió que en caso de que no haya dinero para realizar proyectos, que se reconozca que no podrán realizarse.

"Que haya realismo y así se enfrente. Si no va a ver dinero para hacer muchos proyectos, no intentemos hacerlos porque eso sí puede acabar con las finanzas públicas sanas", dijo Martínez.

El directivo dijo que la macroeconomía del país es muy sólida, con un grado de endeudamiento razonable y con tendencia decreciente. Además de que se ha aumentado la recaudación.

"En términos generales el país no está en bancarrota. Sus finanzas públicas están muy bien", dijo.

Para el representante de los banqueros, si se reconoce por parte del nuevo gobierno que no hay ingresos suficientes, es señal de que se mantendrá la responsabilidad en el manejo de las finanzas del país.

"Que haya el criterio de no hacer más allá de lo que alcanza con el dinero que hay nos parece una muy buena noticia porque habla de que las finanzas sanas se van a seguir manteniendo", dijo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Manuel Escobedo, respaldó las declaraciones de la ABM y dijo que donde sí se tiene una deuda con el país, es en combate a la corrupción e inseguridad.

"Desde un punto de vista de integridad moral, de corrupción, de seguridad, pues sí. La deuda del sector público con los ciudadanos es importante y no se ha respondido. Hay una quiebra desde esa perspectiva en nuestro país que hay que afrontar", dijo.

SC