Sheló NABEL reinventa la forma de vender productos cosméticos

La primera serie documental sobre personajes inspiradores en nuestro país, “Líderes, empresas y marcas de México”, realizada por EL INFORMADOR y Héctor Díaz de El Arte de Preservar Recuerdos, comenzó su temporada de exhibición con el episodio dedicado a los fundadores de la compañía Sheló NABEL. Silvia Cázares y Sergio Hernández fueron invitados a participar en la serie para el primer episodio por una sencilla razón: su historia es inspiradora y quizá increíble para muchos.

La empresa mexicana Sheló NABEL ofrece artículos para el cuidado personal y cosméticos. Al día de hoy, cuenta con más de 400 mil distribuidores tan sólo en México. Los fundadores del proyecto son la pareja Silvia Cázares y Sergio Hernández, originarios del Estado de Nayarit, pero radicados en Jalisco.

El nombre de la compañía surge para hacer un homenaje la madre de Silvia, la señora “Chelo”. Así, modificaron la “ch” por “sh” y agregaron un acento en la “o”, NABEL significa “naturaleza y belleza”.

Silvia y Sergio realizaron estudios profesionales y se recibieron como profesores normalistas en el nivel de primaria. Recién casados les tocó vender ropa y juguetes en tianguis. Poco después empezaron a trabajar en colegios privados en Guadalajara. Sergio comenta que observaba a los padres de sus alumnos: “Personas que vivían bien, buena casa, buen auto, buena empresa, y claro trabajadores y honestos, pensaba que si ellos pudieron, pues yo también”. Sin tener un antecedente en su familia de alguien muy exitoso, veía lejano alcanzar el triunfo anhelado.

Silvia empezó a trabajar en una empresa multinivel, descubrió que una vendedora nata, con altas capacidades, le iba muy bien en sus actividades y necesitaba la ayuda de su esposo, quien ante este nuevo reto dejó la docencia para auxiliarla. Tiempo después, las reglas del juego en la empresa que trabajaban cambiaron de forma negativa y prácticamente se quedaron sin ingresos. Pero la pareja no se amedrentó, buscó alternativas y tomó una decisión de empezar su propia empresa. Al nuevo proyecto del matrimonio se sumaron sus dos hijos, Yair y Yareli, quienes también son orgullosos fundadores de la organización. Con esfuerzo, trabajo y sencillez en 10 años se logró consolidar la compañía.

La pareja de Silvia y Sergio, además de sus hijos, son los responables de llevar salud, bellaza a los hogares mexicanos. ESPECIAL

Humildad, clave del éxito

En palabras de los fundadores, parte de su éxito se debe a que realmente ayudan a sus afiliados. “Somos una empresa que busca cambiar vidas, queremos que la gente gane dinero, por supuesto, pero también que lleve una vida saludable, en armonía”.

Héctor Díaz, productor y director de El Arte de Preservar Recuerdos, señala: “Antes de la producción y grabaciones, acostumbro a reunirme con las personas que conversaré, para así ‘romper el hielo’. Fuimos a cenar a un importante restaurante, ahí tuve la oportunidad de platicar con ellos y ver algo que me impactó mucho, su humildad. Yareli pidió una sopa de tortilla, Yair y yo una hamburguesa, y los señores tacos. Pregunté si eran unos tacos ‘especiales’ y para mi sorpresa eran tacos de frijoles. La verdad es que no entendía, ¿ir a comer a un restaurante fino para cenar tacos de frijoles? No me quedé con la duda y les pregunté por qué pedir eso en ese lugar, me respondieron: ‘De niños comíamos tacos de frijoles, el día de hoy podemos comer en donde queramos, pedir esto nos hace no olvidar de dónde venimos’”.

No te lo pierdas

El episodio se dividió en dos partes y está disponible en www.informador.mx y www.lideresempresasymarcas.com.

Sheló Nabel, el sueño hecho realidad de Sergio

Silvia Cázares, de una infancia con limitaciones al éxito de Sheló

Infancia no es destino: la historia de Sheló NABEL (2da parte)

Negocios de alto impacto social

Fundada en 2008, Sheló NABEL cuenta con un portafolio de productos cosméticos y de salud. En 2018 reportaron que tenían más 220 mil colaboradores y casi 300 mil afiliados. Tienen operaciones en todo el país, además de Estados Unidos y Centroamérica. Su principal canal de venta y distribución son sus colaboradores que llevan a la población los catálogos con su amplia variedad de productos.

Recuerdos para siempre

Héctor Díaz es el director de la compañía jalisciense El Arte de Preservar Recuerdos, empresa productora de documentales tipo biografías y algunos otros artículos que buscan salvaguardar el legado de personajes que inspiren a la sociedad. Además de productos audiovisuales, realizan biografías impresas.