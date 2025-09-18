SAT te multará si cumples 18 años y NO tramitas tu RFC por estas razones

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es un identificador único otorgado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tanto a personas físicas como morales en México, con el fin de llevar un control fiscal. Este documento es esencial para realizar múltiples trámites, como abrir una cuenta bancaria, obtener un título universitario, solicitar un crédito o formalizar un negocio propio.

¿Quiénes están obligados a inscribirse?

Desde 2022, todos los ciudadanos mayores de 18 años deben registrarse ante el SAT, aun cuando no realicen actividades económicas. Esta medida busca que el organismo mantenga actualizado el padrón de contribuyentes y fomente la cultura fiscal en los jóvenes.

El artículo 27 del Código Fiscal de la Federación señala esta obligación. Sin embargo, el SAT no aplica sanciones a quienes, pese a tener más de 18 años, no generan ingresos ni llevan a cabo actividades económicas. Las multas se contemplan únicamente para quienes sí perciben ingresos y omiten su inscripción.

Multas y sanciones

De acuerdo con el artículo 79 del mismo Código, existen consecuencias económicas cuando un contribuyente obligado a registrarse no lo hace o presenta su trámite de forma extemporánea. El artículo 80 establece claramente que “a quien cometa las infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes” se le impondrán multas que van de 4 mil 480 a 13 mil 430 pesos.

Riesgos de no contar con el RFC

Más allá de una posible sanción económica, no disponer de este documento puede ocasionar complicaciones adicionales, entre ellas:

Trámites oficiales limitados: el RFC es indispensable para la cédula profesional, la apertura de cuentas bancarias, la obtención de créditos o la contratación en empleos formales.

Problemas laborales: si ya trabajas, tu empleador requiere tu RFC para inscribirte en el IMSS y emitir recibos de nómina. No tenerlo podría dificultar tu relación laboral.

Obligaciones fiscales futuras: aunque no tengas ingresos ahora, en algún momento podrías necesitar presentar declaraciones o realizar trámites fiscales que sin RFC serían imposibles.

Tramitar el RFC no solo es un requisito legal, sino una herramienta clave para facilitar trámites académicos, laborales y financieros. Cumplir con este proceso a tiempo puede evitar sanciones y prevenir obstáculos en tu vida profesional y personal.

BB