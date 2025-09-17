Imponer aranceles a las importaciones de madera afectaría a la industria nacional

La Cámara Nacional de la Industria Maderera (CANAINMA Occidente) alertó que imponer aranceles a las importaciones de productos forestales sería desbastador para el sector y elevaría los costos.

Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han solicitado a México imponer aranceles a las importaciones de madera de Asia para impulsar las compras regionales entre los tres países del T-MEC.

Gerardo Huerta Madrigal, presidente de CANAINMA Occidente, consideró que imponer aranceles a las importaciones de madera de Asia sería catastrófico para el sector ya que esos países abastecen de materias primas que casi no se producen en México ni en Estados Unidos ni Canadá.

Explicó que actualmente ningún producto de insumos para productos forestales está incluido en la iniciativa federal enviada al Congreso de la Unión en el paquete fiscal para el 2026, pero no se descarta que en las negociaciones del T-MEC se impongan algunas tasas.

Detalló que actualmente las importaciones de Asia sí pagan aranceles del 15 por ciento, de Brasil el arancel es del 5.6 por ciento.

"Con todos los que tenemos tratado de libre comercio o acuerdos comerciales es tasa cero en todos los productos comerciales".

"Esta es la primera propuesta que manda el gobierno mexicano viene las negociaciones y la presión del gobierno norteamericano que podrían venir en el sentido de ponerle una barrera arancelaria a los insumos forestales", añadió.

De acuerdo con el presidente en los últimos años las importaciones de insumos de madera se han incrementado en más de un 10 por ciento, principalmente de Asia.

"El consumo nacional se ha mantenido, hay muy pocas fábricas de tableros, lo que es triplay, tablero MDF, aglomerados hay sólo cinco fábricas a nivel nacional, entonces dependemos mucho del exterior en ese sentido", sostuvo.

Añadió que los países asiáticos cuentan con maderas que no existen en otros países y son más económicas que las que venden en Estados Unidos y Canadá.

"Si cerramos ese comercio con Asia con este tipo de productos de chapas finas y tropicales nos quedaríamos sin abasto porque Estados Unidos tiene plantas muy pequeñas", dijo Gerardo Huerta.

México solamente produce el 27 por ciento de los productos forestales que requiere y tiene que importar 63 por ciento del mercado externo.

México es un importante productor de madera pero sólo de coníferas como pino, que es de las más económicas que sirve mucho para la industria de la construcción y mueblera, mientras que maderas finas como encino, nogal, maple y otras maderas preciosas se tienen que importar de Estados Unidos y Canadá y de países como Brasil y Chile se importan principalmente maderas de pino.

"Entonces ponerle un arancel a los insumos que no tenemos en México sería desbastador", concluyó Gerardo Huerta.

MF