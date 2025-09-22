Condusef: Lo que debes hacer si tienes un cargo NO reconocido en tu tarjeta

En México, los cargos no reconocidos se han convertido en una de las principales quejas de quienes utilizan tarjetas de crédito y débito. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que este tipo de casos encabeza las reclamaciones más frecuentes en el sector bancario.

Para proteger a los tarjetahabientes, desde 2019 se aplica una medida clave: las instituciones financieras están obligadas a devolver el monto reportado en tarjetas de débito a más tardar el segundo día hábil después de presentada la reclamación. Esta disposición busca salvaguardar a los usuarios, ya que en estas tarjetas los recursos provienen directamente de su cuenta personal.

No obstante, esta garantía tiene una condición esencial: el reporte debe realizarse dentro de las 48 horas posteriores al cargo. Por este motivo, la Condusef sugiere activar alertas bancarias que informen en tiempo real sobre cualquier movimiento, lo que facilita reaccionar rápidamente ante operaciones irregulares.

¿Qué hacer ante un cargo no reconocido?

La Condusef detalla una serie de pasos a seguir:

Conservar la calma y actuar de inmediato: Comunícate con tu banco para reportar el movimiento y pide la cancelación de la tarjeta a fin de evitar más cargos indebidos.

Levantar la queja formal: Puedes hacerlo directamente en la Unidad Especializada (UNE) de la institución o a través de su plataforma digital.

Solicitar un comprobante: El banco debe otorgar un acuse con folio, fecha y hora en que recibió la reclamación.

Dar seguimiento al caso: La entidad bancaria cuenta con hasta 45 días para investigar, periodo durante el cual no puede generar intereses ni registrar el adeudo en el Buró de Crédito.

Hacer valer tus derechos: Si la institución no justifica el cargo o incumple con los tiempos de respuesta, la resolución será favorable para el cliente.

Aunque los cargos no reconocidos representan un riesgo recurrente, conocer el procedimiento y los derechos del usuario permite afrontarlos de manera más eficaz. Además, la prevención juega un papel fundamental: firmar la tarjeta en cuanto se recibe, nunca compartir el NIP, revisar la terminal antes de pagar y realizar compras únicamente en sitios confiables son prácticas recomendadas por la Condusef para reducir el riesgo de fraude y mantener a salvo tu dinero.

BB