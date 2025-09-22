Lunes, 22 de Septiembre 2025

Pensión Bienestar: Estos serán los últimos apellidos en cobrar

¿Qué letras serán las últimas en recibir su depósito de la Pensión Bienestar el jueves 25 de septiembre?

Esta semana, desde este lunes 22 y hasta el jueves 25 de septiembre será la última semana de los pagos para los diferentes programas sociales, entre ellos los de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre y octubre.

Este depósito se trata del quinto pago del año.

Según el Calendario Oficial de la Secretaría de Bienestar, el jueves 25 de septiembre llegará el pago para quienes inicien su apellido con las letras "W", “X”, “Y” y “Z”.

Programas que recibirán su depósito

Los programas "Pensión Adultos Mayores", "Pensión Mujeres Bienestar", "Pensión Personas con Discapacidad" y "Programa Madres Trabajadoras" son los que recibirán depósito.

Montos de depósito

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6,200 pesos.
Pensión para Personas con Discapacidad: 3,200 pesos.
Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos.
Programa hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

