Reconocen abusos en sistemas de franquicias

El Instituto Latinoamericano de Franquicias reconoció que urge una reingeniería a este sistema de negocios ya que hay muchos abusos que afectan a los inversionistas.

Jorge Valencia, presidente del Instituto, reconoció que estos abusos y ocurrencias hoy provocan la cautela del eventual interesado. "Ha demostrado su éxito global, pero en América Latina, debe ser revisada, pues no estamos bien".

Agregó que solo con educación y definición clara, se cerrará el paso a estos errores que han provocado la cautela al inversionista. Señaló que es muy válido poner sobre la mesa, posiciones que hablan de lo que hacen falta: normas, reglas y certificación.

"No se puede pretender un modelo maduro ante inversionistas que desconocen el funcionamiento de una franquicia, pero también, cuando permitimos que se vendan a ellos franquicias que no lo son. Todos somos culpables, pero estamos aún frente a un gran sistema de negocio que no pierde su esencia de ser el más exitoso en el mundo, en los últimos 60 años, y que a través de la educación saldrá adelante", aseguró.

Durante la presentación del II Congreso Latinoamericano de Franquicias y Negocios, que se llevará a cabo los próximos 24 y 25 de octubre en el CUCEA de la Universidad de Guadalajara, el directivo dijo que se requiere más educación de parte del inversionista.

"El primer paso en el taller debe ser un servicio completo, a través de una mayor educación sobre la franquicia y en ese sentido, transmitir aquel conocimiento estricto, definido y claro, que evite caídas que repercuten en el inversionista", comentó Valencia López.

El Congreso Latinoamericano de Franquicias y Negocios se realiza en conjunto con la consultoría tapatía Franquicia Tu Negocio y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

El Congreso contempla 30 conferencias, 5 talleres y 2 paneles de expertos durante un par de jornadas -24 y 25 de octubre- con voces "que nos dirán hacia dónde debe ir la franquicia con propuestas y soluciones maduras".

En el congreso participarán marcas emblemáticas de Jalisco, como Do it clean, Wings Army, Cervecería Chapultepec, Nana Plancha, La Piojería, Mom & Son's, El Güero Alteño, Las Fabulosas Papas, Clínica Dental La Zapopana, entre otras, tendrán interacción con emprendedores, empresarios e inversionistas, y ofrecerán sus modelos de éxito.

Con más de mil marcas de franquicias y 90 mil puntos de venta en todo el país, en más de 80 giros comerciales y de servicios diferentes, el 85% son firmas mexicanas y Jalisco, es el segundo generador de franquicias en México -según datos de la Asociación Mexicana de Franquicias.

Sin embargo en México, solamente el 4% de las franquicias se encuentran en una etapa de madurez con más de 10 años de experiencia y/o más de 100 unidades en operación.

LS