Recibirá AMLO ‘blindaje fiscal’ de 327 mil MDP

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tendrá al arranque de su sexenio una bolsa de más de 327 mil millones de pesos en fondos de estabilización para “blindar” los ingresos del gobierno, en caso de que estos sufran disminuciones con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos.

A junio de 2018, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) reportó un saldo de 252 mil 524 millones de pesos, mientras que el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) registró un saldo de 74 mil 860 millones de pesos, de acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En suma, ambos fondos reportan un saldo total de 327 mil 384 millones de pesos, cantidad que equivale a 1.5 por ciento del PIB y 13 por ciento de los ingresos presupuestarios observados a junio de este año. Al inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, en 2012, el saldo conjunto del FEIP y del FEIEF era de 30 mil 922 millones de pesos.

Hacienda indicó que el FEIP, el fondo con mayor saldo en 2018 podrá utilizarse ante la disminución de ingresos petroleros, así como a una menor recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que no tengan fin específico, con el fin de para propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos.

El panorama económico que tendrá López Obrador en 2019 presenta posibles factores de riesgo, como un menor dinamismo ante políticas proteccionistas, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos y los efectos de la reforma fiscal de ese país.

Ven diferente aplicación

Maritza Rosales, exinvestigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado, señaló que de materializarse esos riesgos, podría ser afectado el desempeño económico y la estabilidad financiera del país, sin embargo, los fondos son instrumentos que pueden hacer frente a la turbulencia en caso de que los ajustes al gasto público no sean suficientes.

En el caso del FEIP, la experta explicó que ha tenido como destino principal la contratación de las coberturas petroleras y, particularmente, en 2002, 2009, 2015 y 2016, transfirió recursos al gobierno federal para compensar caídas en los ingresos públicos, derivadas de menores precios del petróleo y plataformas de exportación bajas en relación con lo estimado.

“Se puede usar para solventar lo que necesites, la ley no pone limitaciones, es decir, si se cayeran los ingresos y el gobierno tiene que pagar nómina de maestros o de trabajadores de salud, pues de ahí se pueden tomar recursos para cubrir la caída de recursos del gobierno federal”, apuntó Rosales, autora del análisis Fondos para enfrentar los riesgos económicos de México en 2018.

Luis Foncerrada, exdirector general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), consideró que los fondos de estabilización solo deberían usarse ante la caída de los ingresos por el precio del petróleo o una recesión, “esos dos factores justificarían el uso de los fondos pero no se deberían utilizar para complementar la falta de recursos por un exceso de gasto público”.

Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), sostuvo que los fondos son para tratar contingencias por el lado de los ingresos, es decir, si se planeó mal un gasto público no se podrían tocar los fondos de estabilización pero si se tiene algún choque por el lado de los ingresos petroleros, entonces sí podrían usarse esos fondos.

“Si el gobierno pronosticó mal sus gastos, ahí no pueden usar esos fondos, pero si se sobreestimaron ingresos y por alguna razón no se cumplió, hay cierto margen que a partir de una banda ya entran los fondos de estabilización. El gobierno puede tomar dinero de los fondos solamente cuando sobreestimas ingresos, no cuando subestima gastos”, destacó Villarreal.

Los fondos de estabilización funcionan bien para un año en el que eventualmente salga mal la proyección de los ingresos, acotó.

“El fondo sí hace bien su chamba, es un fondo muy poderoso, pero para lo que no te sirven los fondos es en un contexto en el que, por ejemplo, los siguientes 10 años la economía global entre en una etapa de debilidad”, advirtió.