Bolsa Mexicana avanza en una jornada con pérdidas a nivel global

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este jueves un ligero 0.06 %, hasta ubicarse en las 61 mil 945.04 unidades, en una jornada de pérdidas en los principales índices a nivel global.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global, ante la expectativa de que la Fed no será tan agresiva con sus recortes", explicó el subdirector de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Jesús Anacarsis López Flores.

En México, indicó el experto, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la BMV, "cerró la sesión con una ganancia de 0.06 %, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones".

El especialista destacó los avances semanales de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico (+1.14 %), Cemex (+0.79 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (+1.51 %), Bimbo (+1.15 %) y Grupo México (+2.97 %).

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.43 % frente al dólar, al cotizar en 18.50 unidades por billete verde, frente a los 18.42 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el .mercado alcanzó los 160.5 millones de títulos por un importe de 12.599 millones de pesos.

De las 640 firmas que cotizaron en la jornada, 242 terminaron con sus precios al alza, 357 tuvieron pérdidas y 41 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 17.66 %, de la comercializadora de medicamentos Corporativo Fragua (FRAGUA B), con el 6.28 % y de la minera Grupo México (GMEXICO B), con el 2.97 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de servicios financieros Alterna Asesoría Internacional (ALTERNA B), con el –5.29 %; de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el –4.76 %, y de la distribuidora de medicamentos Genomma Lab (LAB B), con el –4.30 %.

MF