El buen Jhalyv tuvo a bien, después de estar incursionando en la artisteada de foodie en IG comentando más que nada bares y algunos restaurantes como @retrogusto, aventarse con un buen restaurante con un concepto original, enfocado en vinos tintos, blancos y rosados.

Así fue como en enero del 2025 y de la mano del chef Diego Reyes (con experiencia en restaurantes como Furtivo y Teté Cocina de Barrios) idearon un menú sabroso, sencillo y sin pretensiones, en donde poder comer y maridar con una copa de vino tus alimentos. Ya que cuentan con un sommelier que te sugiere qué vino pedir, ya sea por copeo o botella con tus alimentos. No cuentan con destilados, pero sí con cervezas.

El lugar es cómodo, no muy grande, con una decoración ochentera, de fondo música de rock en tu idioma de aquellos tiempos. En su interior cuidan que todos estén a gusto, por fuera se va haciendo fila para entrar. Cuentan con una barra y comedor.

Así pues, en compañía de Daniela, nos aventuramos el viernes pasado a vivir la experiencia Loco Wine y aquí te platico qué tal.

Pedimos al centro para compartir, iniciamos con un Sando ($190), que es este sándwich japonés con pan de caja de mantequilla, muy esponjoso, con una buena chuleta de cerdo deshuesada, que marinan en salmuera y especias por 12 horas. Cubren de panko y fríen hasta quedar muy crujiente, tiene una salsa tonkatsu (que se elabora con salsa de ostras, salsa inglesa y cátsup generalmente) y ensalada de col cortada muy fina y jengibre y un alioli de ajo rostizado y limón. Un gran plato, con una chuleta muy jugosa y crunchy y la ensalada le da un toque fresco al bocado, me gustó mucho. No tiene acompañamiento alguno.

Seguimos con unos Vapor Tacos ($130), vienen dos tacos. Esta es una opción vegana en el menú. Me sorprendió su sabor auténtico y la verdad muy bueno, es de birria de hongos y de papas con chorizo vegano. Con un adobo a base de chiles pasilla, guajillo y ancho, al que le añaden un poco de canela y clavo.

El de chorizo lo confeccionan con base de garbanzo, no notas que es un plato vegano.

Lo acompañan con dos salsitas, una de cacahuate como enmolada que le da un toque especial y diferente y una martajada de serrano y menta.

Llegó una buena tostada de shrimp zarandeado ($150) con un adobo a base de chile de árbol, guajillo y morita, con mucho sabor y picor bajo. En su base un queso manchego bien fundido que coronan con estos camarones zarandeados y pasados por el grill y cebolla en pluma y unos brotes de cilantro. Una tostada muy cumplidora.

Por último, compartimos un ceviche peruano ($190), son dos tacos de requesón, que coronan con su ceviche de pescado en cubos con su cebolla, pepino persa y cilantro. En un espejo de leche de tigre bien lograda con unos manchones de salsa macha. ¡Larga vida Loco Wine!

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4.5

Servicio 5

Loco Wine

Domicilio: C. Manuel López Cotilla 1235, Col Americana, Guadalajara, Jal.

Horario: Lunes a jueves de 5:00 pm a 12:00 am. Viernes y sábados de 2:00 pm a 12:00 am. Domingos de 2:00 pm a 10:00 pm.

IG: locowine.mx

CT