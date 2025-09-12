Este es el precio del Super Mario Galaxy en México

Nintendo sorprendió este viernes a la comunidad gamer tras anunciar el relanzamiento de ambas entregas de Super Mario Galaxy para las consolas Switch y Switch 2 .

En su habitual evento promocional Nintendo Direct, la compañía compartió que uno de los juegos más aclamados de todos los tiempos y prácticamente un clásico de Wii volverá con una nueva edición.

Los títulos, lanzados originalmente en 2007 y 2010, estarán disponibles nuevamente como parte de un relanzamiento que, incluso a pocas horas de su anuncio, ya está dando de qué hablar.

De acuerdo con Nintendo, cada aventura de Super Mario Galaxy se ofrecerá individualmente en la eShop por $39.99 dólares , lo que equivale a aproximadamente $899 pesos mexicanos.

En cambio, si deseas adquirir ambos títulos por separado , el monto total suma $79.98 dólares, es decir, alrededor de $1,798 pesos, cifra que ha sido fuertemente criticada dada la antigüedad de los proyectos de Nintendo.

No obstante, la empresa explicó que también pondrá a la venta un paquete especial que incluye ambos juegos por un precio ligeramente más económico de $69.99 dólares, lo que equivale a $1,599 pesos mexicanos.

Sin embargo, son miles los usuarios que están inconformes con el rango de precios, ya que, en comparación con otros lanzamientos del propio Nintendo y de empresas similares, el costo de estos dos juegos es claramente superior.

Asimismo, los compradores alegaron que Super Mario Galaxy se incluyó previamente en un paquete de 60 dólares junto a Mario 64 y Super Mario Sunshine hace solo cinco años, por lo que consideran poco lógico que estas reediciones tengan un precio superior.

Hasta ahora, la compañía no ha informado si modificará los precios, pero todo indica que estos serán los costos finales para el público.

