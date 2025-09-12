Fiestas Patrias: ¿Qué habrá de comer en El Torito el 15 y 16 de septiembre?

A tan solo unos días de las fiestas patrias, las autoridades de la Ciudad de México compartieron el menú que estará disponible en el Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, coloquialmente conocido como "El Torito", para los próximos 15 y 16 de septiembre.

A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se dio a conocer que la comida se servirá con el objetivo de que las personas detenidas también celebren el tan esperado Día de la Independencia.

Según explicó la institución pública, los individuos que ingresen al centro durante las fechas patrias por infringir el artículo 50 del Reglamento de Tránsito o la Ley de Cultura Cívica podrán disfrutar de una cena que constará de sopa de coditos, pambazos, dulces típicos y agua de sabor.

No obstante, la dependencia invitó a la ciudadanía a respetar las reglas de tránsito y recordó que está estrictamente prohibido conducir bajo los efectos de drogas o alcohol.

El artículo 50 del Reglamento de Tránsito establece que ningún conductor puede manejar un vehículo motorizado con niveles de alcohol en la sangre superiores a los permitidos , ni bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

Aunque los visitantes y locales que infrinjan esta regla durante las fiestas patrias podrán degustar este menú especial, se busca generar conciencia sobre los riesgos de conducir en estado de ebriedad.

Cada año, durante las festividades de septiembre y Año Nuevo, "El Torito" ofrece platillos especiales a quienes son detenidos por conducir alcoholizados.

Con esta acción, la SSC busca prevenir accidentes viales y garantizar la seguridad de todos los habitantes durante las celebraciones del Día de la Independencia.

