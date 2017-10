Presentan el evento ''Jalisco Talent Land''

Después de cuatro años de relación con Campus Party, organismos oficiales de gobierno y ex-integrantes de la marca presentaron Jalisco Talent Land, un evento similar en enfoque y tamaño con Campus Party, pero que dará prioridad al desarrollo de talentos en innovación y emprendimiento en seis áreas especializadas.



El nuevo evento de tecnología e innovación se realizará del 2 al 6 de abril del 2018, en Expo Guadalajara, y buscarán captar a 30 mil asistentes de todo el país con mil 500 horas de contenido. Se espera que el nuevo evento se quede de manera permanente en Jalisco.



Esta propuesta es impulsada por Talent Network, una red de comunidades de talento conformada por varios de quienes organizaban Campus Party en Guadalajara. Uno de los cofundadores de Talent Network, Pablo Antón, fue fundador de la marca Campus Party en España hace dos décadas.



Según Antón, Talent Land buscará "que ese talento (...) sea aprovechado para convertir a México en un lugar mejor". También aseguró que la misión del evento masivo será "detectar e identificar el talento, acompañarlo para potenciarlo, y vincularlo con quien lo necesite".



Recordemos que la marca Campus Party fue adquirida en septiembre por la empresa Grupo Sin Límite, la cual ha anunciado (hasta el momento) que mantendrá su evento en Jalisco, pero buscará realizar varias Campus Party en todo México. En caso de mantener su sede en Guadalajara, ya no sería apoyado por el gobierno de Jalisco, los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, y las instancias federales, quienes respaldarán ahora la marca Talent Land.



Las áreas especializadas de esta nueva "Party" son: Developers Land, enfocada a temas de inteligencia artificial o BigData; Startup Land, donde se concentrarán las empresas de reciente creación a buscar inversores; Future Land, que tratará trabajos del futuro y temas nuevos como BlockChain; Iron Land, un área para drones y robótica; Creative Land, para las artes creativas; y Gamer Land, enfocada en el desarrollo de videojuegos pero con aplicaciones sociales y empresariales.



El gobierno del estado apoyará con los mismos 10 millones de pesos anuales que se destinaban a Campus Party México. "Estamos concentrados como organizadores con Talent Land, lo que vaya a pasar con Campus Party, nosotros ya no lo sabemos", afirmó Jaime Reyes Robles, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología.



Reyes aseguró que Talent Land es una evolución de lo que se buscaba en Campus Party, "ya no solo buscamos desarrolladores o programadores, nos estamos enfocando a desarrollar talento, no solo de Jalisco sino de todo el país.



El funcionario aseguró que el interés por preservar una vitrina masiva de innovación en Jalisco, obedece a la necesidad del estado en desarrollar talento. Admitió que hay un déficit en el estado de entre cuatro mil y seis mil ingenieros, además de reforzar el dominio del idioma inglés.



Ciudad Creativa Digital también participará en este evento, y apoyará con becas del 90 por ciento a los interesados en asistir. El monto total de los apoyos de CCD es aproximadamente de un millón de pesos, que se otorgarán hasta el 4 de noviembre



El costo de inscripción para Talent Land será de tres mil pesos.