Preocupa sector automotriz tras nuevo TLC

Aunque la iniciativa privada de Jalisco considera que el nuevo acuerdo comercial entre México y Estados Unidos genera “certidumbre económica”, preocupan las nuevas reglas de origen para el sector automotriz, como el aumento al 75% de contenido regional y la obligación de que hasta 45% del valor de un carro se produzca por obreros que ganen sueldos mínimos de 16 dólares la hora (alrededor de 300 pesos).

Miguel Landeros, presidente del Consejo Mexicano del Comercio Exterior de Occidente, considera que México puede salir “tremendamente” perjudicado. “(El aumento del contenido regional) no se logra por decreto, se tiene que trabajar muchísimo en este país, implementar una política industrial de verdad, para lograr que más empresas se unieran y se sumaran a la cadena del suministro, porque si no será imposible que México se beneficie de ello”.

Reconoció que, en términos generales, se logró un avance importante para hacer un nuevo tratado equilibrado, “pero ese punto en particular preocupa y hay que estar muy cuidadosos, porque representa la mayor parte de las exportaciones de este país y genera muchos empleos”.

Mientras remarcó que los 19 sectores exportadores de Jalisco salen beneficiados del nuevo acuerdo, para el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Daniel Curiel, elevar los salarios del sector automotriz como pide el nuevo convenio “no es factible, porque la vida en Estados Unidos es mucho más cara. Por ejemplo, el transporte es hasta 10 veces más caro que en México”. No obstante, indicó, el nuevo tratado “puede ser un parteaguas para mejorar los salarios”.

Miguel Sigala, profesor del Centro de Estudios de América del Norte de la UdeG, consideró que las nuevas reglas para la industria automotriz son más beneficiosas para los estadounidenses. “Es un arma de doble filo”.

La iniciativa privada jalisciense confía en que Canadá se integre al nuevo convenio. Así lo espera Jacobo Cabrera, presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ). Recordó que Canadá y México han logrado aumentar sus relaciones comerciales en el sector agroalimentario.

El tratado tendrá una vigencia de 16 años, aunque habrá una revisión al sexto año que podría llevarlo a un mayor plazo. Esto termina con la disposición actual que mantiene el acuerdo de manera indefinida. Sin embargo, termina con la posibilidad de que se acabe el acuerdo al quinto año de vigencia, como fue la propuesta inicial de los estadounidenses y rechazada por México.

Donald Trump añadió que darán “por terminado el TLCAN” si no se incorpora en esta semana Canadá. Sería sólo un acuerdo bilateral con México.

En Jalisco, preocupa a los industriales las nuevas reglas de origen para el sector automotriz, como el aumento al 75% del contenido regional y el incremento de los salarios. AFP

Destaca AMLO que Trump respetó soberanía de México

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un logro que Donald Trump escuchara y aceptara su postura de respetar la soberanía de México para llegar a un acuerdo comercial en el que se reserva el derecho de reformar la Constitución mexicana en materia energética, para que se respete que el petróleo y recursos naturales pertenezcan a la Nación.

“Fue tomada en cuenta nuestra recomendación, en el tema energético. Quiero reconocer la actitud del presidente Donald Trump que entendió nuestra postura, que estuvo de acuerdo en este aspecto que era fundamental. Nosotros no podíamos acordar otra cosa y originalmente se había elaborado un capítulo muy extenso y muy comprometedor desde nuestro punto de vista. Este texto se hizo a un lado y se redujo a tres párrafos, pero muy importantes para dejar de manifiesto que México es un país libre y soberano, sobre todo en este tema tan importante de los energéticos”.

A su llegada a Tuxtla Gutiérrez, reconoció que hubo momentos tensos en la negociación. Incluso, el Presidente Enrique Peña Nieto estuvo en comunicación en todo momento con él para dar los pormenores de las negociaciones.

Aseguró que es algo importante el cierre del acuerdo con Estados Unidos, ya que le da estabilidad económica y financiera al país.

“Reconozco que el presidente Donald Trump escuchó, entendió nuestra postura, y aceptó la propuesta. El texto que tiene que ver con los energéticos, que quedó plasmado y establecido el proyecto de tratado”.

También vio con buenos ojos el que se haya establecido un aumento en los salarios para trabajadores de la industria automotriz; sin embargo, lo que no dejó satisfecho al presidente electo fue que no se incluyera a Canadá en este acuerdo comercial, por lo que hizo un llamado al primer ministro de ese país, Justin Trudeau, para que participe en las negociaciones. “Importa que se convoque al Gobierno de Canadá para que se mantenga el TLCAN de Norteamérica. Nos interesa mucho que sea un tratado de tres países. Qué participe (Trudeau) en la negociación en estos días y que se busque el acuerdo, la negociación, que se use la política para dirimir y resolver diferencias”.

Por su parte, el futuro canciller, Marcelo Ebrard, aseguró que el equipo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ve el entendimiento comercial entre México y Estados Unidos como “un avance positivo”.

En un breve mensaje, informó que es positivo el avance que se anuncia ya que, por una parte, reduce la incertidumbre sobre la economía y, por la otra, recoge las principales preocupaciones planteadas por el equipo del Presidente electo.

Especialmente, las relativas al sector energético mexicano, las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y el mantenimiento de los espacios trilaterales para la solución de controversias, así como la certeza en el mediano plazo del propio tratado.

Además, las negociaciones continuarán y espera que en los próximos días también se una Canadá, “que es un socio estratégico para nosotros”.

“Reconozco que el presidente Donald Trump escuchó, entendió nuestra postura, y aceptó la propuesta. El texto que tiene que ver con los energéticos, que quedó plasmado y establecido el proyecto de tratado”.

Es un ganar-ganar, remarca Peña Nieto

El Presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor del equipo de transición del mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, así como su apertura y disposición para hacer un frente común en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, lo que permitió concretar un acuerdo con Estados Unidos.

Resaltó la importancia de llegar a un acuerdo con Estados Unidos, debido a que 80% del comercio que realiza México, lo hace con América del Norte.

En el marco del XXIV Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Peña Nieto destacó que el acuerdo comercial traerá a los mexicanos beneficios y desarrollo, y confió que en los próximos días se sume Canadá.

Las diferencias comerciales entre México y Estados Unidos han quedado superadas, una vez que ambos países llegaron a un entendimiento sobre los puntos más importantes en la renegociación, aseveró. “Es de destacar que, lo que no estaba resuelto y las diferencias que había en esta negociación con Estados Unidos, han quedado superadas, hemos llegado a un acuerdo. Arribamos a un punto de entendimiento, de ganar-ganar, y esperemos que muy pronto de igual manera ocurra con la negociación con Canadá y Estados Unidos, que nos permita en los próximos días cerrar el acuerdo de libre comercio”.

“Es de destacar que, lo que no estaba resuelto y las diferencias que había en esta negociación con Estados Unidos, han quedado superadas, hemos llegado a un acuerdo.

Trump refrenda ultimatum a Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con “deshacerse” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si, en la próxima semana, Canadá no se une al acuerdo comercial Estados Unidos-México anunciado ayer.

“Veremos si Canadá puede formar parte de este acuerdo comercial, si tenemos un acuerdo separado o puede incorporarse a este”. Así recuperó su vieja amenaza de convertir el TLCAN en dos acuerdos bilaterales en lugar de un pacto trilateral entre los países de América del Norte.

En ese sentido, expresó que lo que sí hará de una vez es “deshacerse” del nombre de TLCAN por su “mala connotación”, ya que en su opinión ha “destripado” a su país y no tiene mucho aprecio entre sus seguidores.

Por el momento, propuso como nombre orientativo “Tratado Comercial México-Estados Unidos”.

En un principio pareció que, más que una amenaza, era una forma de presionar a los canadienses para que acepten el pacto. Según anunció el propio Trump, la delegación de Canadá estaría incorporándose a las pláticas “inmediatamente”, con el objetivo de llegar a un acuerdo antes del viernes.

Fuentes oficiales canadienses informaron que la ministra Chrystia Freeland está suspendiendo su viaje a Europa para llegar a Washington este martes y encabezar su delegación.

Aseguró que el nuevo texto es más simple y mejor que el actual TLCAN.

GUÍA

¿Qué pactaron?



Los principales puntos del acuerdo, según la oficina del representante comercial de Estados Unidos, fueron los siguientes:



Alternativa a la cláusula de extinción

La polémica “cláusula de extinción” propuesta por Estados Unidos, que obligaría a revisar el TLCAN cada cinco años y a la que tanto México como Canadá se oponen, no se incluyó, acordándose en cambio una alternativa.

Ahora, el pacto comercial permanecerá vigente durante 16 años, pero se revisará cada seis años. Si las partes deciden renovarlo, estará vigente por otros 16 años. Pero si hay un problema, ambos países tendrán otros 10 años para negociar y resolver sus diferencias antes de que expire el tratado.



Más contenido local y mayores salarios

Liquidar el TLCAN significaría romper la cadena de producción automotriz que está muy integrada por el acuerdo.

En este sensible tema para México y Estados Unidos, ambos acordaron realizar cambios radicales en los requisitos de fabricación y mano de obra que, según los funcionarios estadounidenses, deberían desalentar el traslado de la producción hacia donde la mano de obra sea más barata.

El acuerdo elevó del actual 62.5% a 75% la cantidad de componentes que deben ser originarios de la región para que los vehículos puedan ser comercializados a tasa cero. Además, entre 40% y 45% debe ser fabricado por trabajadores que ganen, por lo menos, 16 dólares por hora (alrededor de 300 pesos).



Inclusión de derechos laborales

El nuevo acuerdo incluye requisitos con relación a los trabajadores.

Entre los logros destacados están la representación de los trabajadores en la negociación colectiva y la inclusión de derechos laborales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Además hay nuevas disposiciones para tomar medidas y prohibir la importación de bienes producidos por el trabajo forzoso, disuadir la violencia contra los trabajadores y garantizar que los trabajadores migrantes estén protegidos por la legislación laboral.



Aranceles cero para productos agrícolas

Los Gobiernos acordaron mantener los aranceles sobre los productos agrícolas en cero, no permitir las subvenciones a la exportación de bienes vendidos en los mercados de cada uno, y actualizar las disposiciones existentes para abarcar las biotecnologías avanzadas utilizadas en los negocios agrícolas.



Sanciones por robo de propiedad intelectual

El acuerdo requerirá que las autoridades tengan potestad para detener mercadería sospechosa de haber sido falsificada en todos los puertos de entrada o salida. También establecerá sanciones “significativas” para la grabación ilícita de películas por parte de los espectadores, así como sanciones civiles y penales por el robo de señales de televisión por satélite y por cable.

Las nuevas reglas también proporcionarían protecciones más fuertes en términos de derechos de autor, patentes y licencias.



Bebidas de origen

México y Washington acordaron nuevas disposiciones de etiquetado y certificación para facilitar el comercio de licores y vinos. También se comprometieron a seguir reconociendo los whiskies de Bourbon y Tennessee como distintivamente estadounidenses, y el tequila y el mezcal como productos distintivos de México. Estados Unidos y México anunciaron un acuerdo comercial en el marco de la revisión del Tratado de Libre Comercio iniciado hace un año, pero lo negociado no incluye a Canadá, dejando en duda el futuro del pacto trilateral.Los principales puntos del acuerdo, según la oficina del representante comercial de Estados Unidos, fueron los siguientes:La polémica “cláusula de extinción” propuesta por Estados Unidos, que obligaría a revisar el TLCAN cada cinco años y a la que tanto México como Canadá se oponen, no se incluyó, acordándose en cambio una alternativa.Ahora, el pacto comercial permanecerá vigente durante 16 años, pero se revisará cada seis años. Si las partes deciden renovarlo, estará vigente por otros 16 años. Pero si hay un problema, ambos países tendrán otros 10 años para negociar y resolver sus diferencias antes de que expire el tratado.Liquidar el TLCAN significaría romper la cadena de producción automotriz que está muy integrada por el acuerdo.En este sensible tema para México y Estados Unidos, ambos acordaron realizar cambios radicales en los requisitos de fabricación y mano de obra que, según los funcionarios estadounidenses, deberían desalentar el traslado de la producción hacia donde la mano de obra sea más barata.El acuerdo elevó del actual 62.5% a 75% la cantidad de componentes que deben ser originarios de la región para que los vehículos puedan ser comercializados a tasa cero. Además, entre 40% y 45% debe ser fabricado por trabajadores que ganen, por lo menos, 16 dólares por hora (alrededor de 300 pesos).El nuevo acuerdo incluye requisitos con relación a los trabajadores.Entre los logros destacados están la representación de los trabajadores en la negociación colectiva y la inclusión de derechos laborales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Además hay nuevas disposiciones para tomar medidas y prohibir la importación de bienes producidos por el trabajo forzoso, disuadir la violencia contra los trabajadores y garantizar que los trabajadores migrantes estén protegidos por la legislación laboral.Los Gobiernos acordaron mantener los aranceles sobre los productos agrícolas en cero, no permitir las subvenciones a la exportación de bienes vendidos en los mercados de cada uno, y actualizar las disposiciones existentes para abarcar las biotecnologías avanzadas utilizadas en los negocios agrícolas.El acuerdo requerirá que las autoridades tengan potestad para detener mercadería sospechosa de haber sido falsificada en todos los puertos de entrada o salida. También establecerá sanciones “significativas” para la grabación ilícita de películas por parte de los espectadores, así como sanciones civiles y penales por el robo de señales de televisión por satélite y por cable.Las nuevas reglas también proporcionarían protecciones más fuertes en términos de derechos de autor, patentes y licencias.México y Washington acordaron nuevas disposiciones de etiquetado y certificación para facilitar el comercio de licores y vinos. También se comprometieron a seguir reconociendo los whiskies de Bourbon y Tennessee como distintivamente estadounidenses, y el tequila y el mezcal como productos distintivos de México.

La Bolsa y el peso ganan

La Bolsa Mexicana cerró con una alza de 1.58% y el peso también avanzó ayer, tras el acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

El cierre alcista representó un avance de 782.5 unidades, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cerró en 50.416,27 puntos.

En la jornada se negociaron 117.6 millones de acciones en el IPC, conformado por los títulos de las 35 mayores empresas en la plaza bursátil.

A su vez, la moneda mexicana cerró en 18.74 unidades por dólar frente a los 18.93 del viernes, registrando su mejor cierre desde el 10 de agosto, cuando se ubicó en 18.96 pesos por billete verde, según datos del Banco de México.

Pregunta Debate El Tema

¿El nuevo convenio entre México y Estados Unidos traerá beneficios para la clase trabajadora?