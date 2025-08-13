Se podría acercar una amenaza para la aplicación de mensajería WhatsApp, pues una competencia acecha con una propuesta innovadora: funcionar sin depender de las redes móviles.Fue el pasado 8 de agosto cuando se dio a conocer una nueva app que perfila ser una de las más codiciadas en el futuro, desarrollada por Jack Dorsey, cofundador de X.En la actualidad, plataformas como WhatsApp, Telegram, Signal o Messenger desempeñan un papel esencial en la comunicación, transformando la manera en que las personas interactúan.Jack Dorsey, cofundador de X (antes Twitter), ha presentado una aplicación que ofrece una experiencia inédita: funciona sin internet. Entre sus principales características destacan:Por el momento, la aplicación se encuentra en fase beta, disponible solo para un grupo limitado de usuarios que la probaron mediante TestFlight. El equipo de Dorsey trabaja en implementar mejoras y resolver fallos con base en los comentarios recibidos durante esta etapa inicial.Aunque todavía está en fase de pruebas, la propuesta de Jack Dorsey apunta a cambiar la forma en que se entiende la mensajería instantánea, ofreciendo una opción privada, descentralizada y sin dependencia de internet.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS