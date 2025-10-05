Este domingo 5 de octubre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebra en el Zócalo de la Ciudad de México su primer año de gobierno.

En el evento, frente a unas 100 mil personas, la Mandataria emitió un discurso en el que presume algunos logros de su administración, como mejoras en la economía.

Además, en medio del desmantelamiento de una red de contrabando de combustibles entre altos mandos en la Secretaría de Marina, destacó que "quien traiciona al pueblo enfrenta a la justicia":

"En este México nuevo la honestidad no es la excepción, es la regla y quien traiciona al pueblo, quien roba al pueblo, enfrenta a la justicia. El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad, los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos, en programas de bienestar y en obras estratégicas".

La Mandataria recordó que en 2008 la pobreza alcanzó al 45 % de la población mexicana y destacó que para este 2025 este índice se redujo a 29 % y subrayó que de 2018 a 2024 unos 13.5 millones de personas salieron de la pobreza.

"Tenemos que seguir trabajando para que ningún mexicano viva en la pobreza, pero estoy segura de algo, vamos por el camino correcto. Esta hazaña ya está escrita en la historia nacional y aunque quieran, no lo podrán borrar ni las campañas de odio, ni la mentira, ni la calumnia. Es un hecho irrefutable" , aseveró.

Sheinbaum dijo que, en la etapa de "neoliberalismo" que vivió el país entre 1982 y 2018, México llegó a ser uno de los países más desiguales del mundo.

"Ahora - indicó - somos el segundo país menos desigual del continente, solamente después de Canadá".

La Presidenta apuntó que el modelo económico es "completamente distinto" y se resume en la frase humanista "por el bien de todos, primero los pobres" y gracias a ello, a pesar de las "difíciles circunstancias internacionales en este año, nuestra economía está fuerte".

En este sentido, explicó que se tiene un "crecimiento anual esperado de 1.2 % frente a los catastrofistas que anticipaban una caída" para este año, lo que supondría una leve ralentización respecto a la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 1.5 % en 2024.

Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024 y su gobierno enfrenta retos como los altos niveles de inseguridad y la creciente presión de Estados Unidos con el regreso del presidente, Donald Trump, a la Casa Blanca.

