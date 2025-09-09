El empate 2-2 frente a Corea del Sur en Nashville dejó sentimientos encontrados en la Selección Mexicana, pero Raúl Jiménez, autor del primer gol del partido, optó por destacar lo positivo y la importancia de seguir creciendo rumbo al Mundial de 2026.

El delantero del Fulham abrió el marcador al minuto 21 y llegó a 44 anotaciones con el Tricolor, quedando a solo dos tantos de Jared Borgetti (46) y a ocho de Javier “Chicharito” Hernández (52), máximos artilleros históricos. Más allá de la cifra, Jiménez resaltó que lo fundamental es mantener el proceso colectivo.

“Sacamos cosas buenas de ambos partidos, cosas obviamente que mejorar, pero así es el futbol, no hay ningún partido fácil. Vamos a seguir preparándonos para lo importante que viene en un año”, declaró a TUDN.

El atacante recordó que tanto Japón como Corea del Sur ya tienen boleto al Mundial y representan rivales de nivel que podrían cruzarse en 2026: “Es importante tener este tipo de partidos, rivales calificados al Mundial, porque al final son selecciones que te puedes encontrar ahí”.

En lo personal, Jiménez reconoció la satisfacción de volver a marcar con México: “Es importante siempre ayudar al equipo a seguir sumando. Muy contento de haber marcado este gol”, señaló.

Con dos empates en esta Fecha FIFA, el Tricolor de Javier Aguirre deja dudas en su funcionamiento, pero Jiménez prefiere ver el vaso medio lleno y enfocarse en la preparación rumbo a los retos del próximo año.

SV