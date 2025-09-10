Marino muere en Sonora durante práctica de tiro

La Secretaría de la Marina (Semar) de México informó del fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en Puerto Peñasco, en Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real, caso que se suma al reciente suicidio de otro agente en la entidad de Tamaulipas.

La Semar, a través de su cuenta de X, expresó sus “condolencias, solidaridad absoluta” y respaldo “conforme a lo establecido por la ley” a los seres queridos del elemento que fungía como capitán en el puerto del municipio de Manzanillo.

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real”, señaló la Semar en una breve publicación.

Del Ángel Zúñiga estuvo encargado del puerto de Manzanillo, y según información del columnista de “El Universal”, Héctor de Mauleón, dejó el cargo tras un “acuerdo” al que había llegado con Rafael Marín Mollinedo, entonces titular de Aduanas y con el almirante Rafael Ojeda, extitular de la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El lunes, otro agente de la Marina, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, en Tamaulipas, fue encontrado sin vida dentro del puerto y según fuentes el caso fue confirmado como suicidio.

En marzo pasado, autoridades de nuestro país incautaron diez millones de litros de hidrocarburos en Tamaulipas, y luego, a finales de julio, decomisaron 1.8 millones de litros de hidrocarburo ilegal y un inmueble también en el mismo estado.

