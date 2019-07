Pemex presentó un Plan sólido: Nahle García

La secretaria de Energía (SE), Rocío Nahle, rechazó que durante la elaboración del Plan de Negocios de Pemex, el ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa, haya expresado alguna diferencia sobre el proyecto para rescatar a la empresa productiva del Estado mexicano e incluso dijo el plan se trabajó de manera conjunta con otras dependencias.

"Pemex hizo el planteamiento y las últimas semanas Hacienda, Energía, Economía, Semarnat, todos estuvimos trabajando y haciendo observaciones"

"No, no, no, fíjate que se trabajó en conjunto, Pemex hizo el planteamiento y las últimas semanas Hacienda, Energía, Economía, Semarnat, todos estuvimos trabajando y haciendo observaciones para que saliera lo mejor posible, pero no, ¿eh?, no hubo ninguna diferencia", aseguró la funcionaria en breve entrevista en Palacio Nacional.

Al cuestionarle sobre la entrevista que Urzúa dio a Proceso en la cual dijo que una de sus diferencias fue con el Plan de Negocios de Pemex y la nueva refinería de Dos Bocas, Nahle García señaló que ya es mucho "que hay diferencias, que se va a acabar el mundo y de todas esas cosas".

"¡No! Estamos trabajando y lo estamos haciendo bien", reiteró.

• López Obrador presenta plan de negocios 2019-2024 de Pemex

Sobre el proyecto de Dos Bocas, la titular de la SE dijo que nunca tuvo una diferencia con el ex titular de Hacienda.

"Sí (leyó la entrevista), primero voy a decir, todo eso fue público y él no estuvo en esas reuniones, se hicieron invitaciones, se les dijo estas son las bases, quien no cumplió las bases pues no entró, por eso se declaró desierta, porque no cumplieron las bases, él puede opinar lo que quiera, yo ahí no voy a entrar".

JM