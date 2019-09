No hay que echarse para atrás: Salvador Ibarra Álvarez del Castillo

Sus pasiones son su familia, la construcción, la educación y el futbol. Su equipo es el Atlas (aunque gane) él es Salvador Ibarra Álvarez del Castillo (Chavo para los amigos).

El presidente de Grupo San Carlos recibió este martes el premio a la Trayectoria que otorga el Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex).

“No me imaginaba que me fueran a entregar este reconocimiento. Considero que es una distinción, me siento muy honrado con la Comisión Ejecutiva y el Consejo Directivo que me nombraron para que recibiera este premio”, comentó.

Salvador Ibarra Álvarez del Castillo, presidente fundador de Grupo San Carlos fue galardonado con el Premio a la Trascendencia Empresarial Carlos Gutiérrez Nieto 2019.



Muchas felicidades por tan merecido reconocimiento.#DíaDelEmpresarioCoparmex pic.twitter.com/aenE11SzfL — Coparmex Jalisco (@ComCoparmex) September 25, 2019

El empresario destacó el apoyo de su esposa Estelita Michel y sus hijos quienes han sido fundamentales en sus logros personales y de su empresa.

Salvador Ibarra reconoce que la situación del país es complicada, pero recomienda a los empresarios y emprendedores ser perseverantes.

“No hay que aflojarle. Hay que apostarle a México”, afirmó.

El empresario recordó que le ha tocado vivir diferentes etapas difíciles en materia económica y siempre ha salido adelante.

“La cosa es no echarse para atrás aún en temporada de crisis y tratar de generar fuentes de empleo, tratar de pagarles bien a los trabajadores y a los obreros, tenerlos a todos en el Seguro Social e Infonavit”, agregó.

Admitió que el sector de la vivienda atraviesa por un periodo complejo debido a que el Gobierno federal quitó los apoyos para la vivienda económica.

“Creo que el Presidente y su equipo están viendo la posibilidad de reconsiderar que se vuelvan a tener los subsidios para la gente que gana menos”.

LS