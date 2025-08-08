Regreso a clases: ¿Cuánto costará a los padres de familia?

El regreso a clases es una etapa que, más que implicar un desafío para las estudiantes, muchas veces se vuelve una tarea complicada para los padres de familia, ya que cada ciclo escolar implica un fuerte gasto que repercute en la economía de las familias de México.Uniformes, útiles escolares, mochilas, libros, inscripciones, transporte, dispositivos electrónicos, actividades extracurriculares y, prácticamente, todas las necesidades básicas que tiene un alumno son la causa de que los padres inviertan una fuerte suma de dinero durante esta temporada.De acuerdo con cifras estimadas por la Concanaco Servytur, cada año, los jefes y jefas de familia suelen destinar entre 3 mil 850 y 8 mil 200 pesos mexicanos por niño para gastos relacionados con el regreso a clases.Para gran parte de las familias mexicanas, este monto representa una gran cantidad de dinero que puede desequilibrar considerablemente la economía de este grupo.Es por este motivo y con el objetivo de aportar ideas para gestionar mejor las finanzas en este ciclo 2025-2026 que aquí te presentamos algunas estrategias para evitar derrochar una fortuna este regreso a clases.Con estos consejos se puede ahorrar entre un 20 y 50 por ciento del gasto promedio escolar, así que aplícalos para comenzar a ver un cambio en tu economía durante este periodo. Recuerda que también hay instancias y programas públicos que ofrecen ayuda en caso de necesitarla.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP