La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió el pasado 2 de agosto una alerta a la población para prevenir fraudes relacionados con falsas ofertas laborales que circulan por Internet, correo electrónico y mensajes de texto. La empresa de energía precisó en una imagen publicada en sus redes sociales que no ofrece empleos a través de medios digitales no oficiales y que nunca solicita pagos para llevar a cabo procesos de contratación o la realización de exámenes médicos.

En su mensaje, la comisión advierte que los delincuentes utilizan mensajes falsos y vínculos engañosos para hacer creer a los usuarios que pueden obtener un puesto dentro de la CFE a cambio de cubrir supuestos gastos de trámites. Esta práctica es totalmente ajena a los procesos oficiales de reclutamiento de la institución.

Debido a esto, la CFE emitió una serie de recomendaciones para que las personas no caigan en este tipo de engaños. Entre las principales medidas se encuentran: no dar clic en vínculos sospechosos, proteger los datos personales y no efectuar ningún tipo de pago como requisito para obtener un empleo.

La empresa dice que sus procesos de selección de personal se realizan únicamente mediante canales oficiales y que las convocatorias vigentes pueden consultarse directamente en su página web institucional o a través de sus oficinas autorizadas, con personal autorizado.

La CFE exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta y desconfiar de cualquier mensaje, llamada o correo electrónico que solicite información personal o dinero a cambio de un supuesto empleo. En caso de recibir alguna comunicación sospechosa, recomendó no responder, no proporcionar datos y reportar el hecho a las autoridades competentes.

