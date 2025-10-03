Liverpool: Estas son las tarjetas que participan en la Venta Nocturna

La Venta Nocturna de Liverpool es uno de los eventos comerciales más esperados del año, pues permite a los clientes acceder a descuentos y facilidades de pago que resultan atractivos para adquirir diversos productos a precios más accesibles.

Como en cada edición, las promociones estarán disponibles durante tres días consecutivos, tanto en tiendas físicas como en su página web y aplicación móvil, y en este tercer evento podrás disfrutar de los descuentos a partir de hoy y hasta el domingo 5 de octubre.

Ahora bien, aunque el nombre alude a un horario nocturno, las ofertas se podrán aprovechar durante toda la jornada; las tiendas abrirán en horario regular de 11:00 de la mañana a las 21:00 horas, mientras que la plataforma en línea y la aplicación estarán habilitadas las 24 horas, lo que amplía las posibilidades de compra para los clientes en todo el país.

Durante este periodo habrá descuentos que abarcan una amplia variedad de áreas, que van desde productos de belleza hasta artículos de línea blanca, convirtiendo la jornada en una oportunidad ideal para que los clientes adquieran lo que necesitan a precios más convenientes y también habrá beneficios con tarjetas bancarias participantes.

¿Qué tarjetas participan en la Venta Nocturna?

De acuerdo con la página oficial de Liverpool, en esta tercera edición solo cuentan con la participación de Banamex.

Para acceder a este beneficio debes realizar compras a 6 meses sin intereses o más con tarjetas de crédito Banamex, incluyendo las tarjetas adicionales del titular. Asimismo, la entidad bancaria menciona que no participan las tarjetas de crédito Costco Banamex ni las tarjetas corporativas.

El beneficio se activa si acumulas al menos $6,000 MXN en compras elegibles y la bonificación máxima por cliente es de $1,000 MXN. Las bases oficiales de la promoción pueden consultarse en el micrositio de Banamex sobre las 120 horas.

Otra manera de aprovechar al máximo esta venta, los clientes deben considerar usar las tarjetas de la tienda (Liverpool o Liverpool VISA), ya que estas otorgan ventajas exclusivas:

10% de Descuento Adicional: Al hacer la primera compra de la venta con alguna de estas tarjetas y es válido en la tienda o en línea.

Al hacer la primera compra de la venta con alguna de estas tarjetas y es válido en la tienda o en línea. Meses sin Intereses: Permiten comprar a plazos sin generar intereses.

Permiten comprar a plazos sin generar intereses. Acumulación de Puntos Rosas: Los usuarios acumulan hasta un 10% de bonificación sobre el total de sus compras.

Los usuarios acumulan hasta un 10% de bonificación sobre el total de sus compras. Gestión Fácil: La aplicación Liverpool Pocket facilita el manejo de las tarjetas, permitiendo pagar y revisar el estado de cuenta de forma cómoda y segura.

Para efecto de disfrutar la Venta Nocturna es esencial planificar las compras con anticipación, verificar las promociones vigentes y elegir el método de pago que mejor se adapte a las necesidades personales, de esta manera, tendrás una experiencia de compra satisfactoria y podrás aprovechar las ofertas especiales disponibles durante este evento anual.