Inflación llega a 3.49% en la primera mitad de agosto: Inegi

La inflación en México sorprendió, pues fue inferior a la esperada por los especialistas, al registrar un ligero avance 3.49% en la primera mitad de agosto de 2025, luego de cuatro quincenas a la baja, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).El Índice Nacional de Precios al Consumidor observó en la primera quincena del presente mes un retroceso de 0.02% respecto al periodo inmediato anterior, cifra menor a la disminución de -0.03% reportado un año antes.El incremento anual de precios en la primera mitad de agosto estuvo por debajo de la mediana de las proyecciones de los analistas que era de 3.63%, e incluso menor al rango de sus expectativas que iban de un mínimo de 3.52% a un máximo de 3.80% previsto por las 35 instituciones financieras consultadas por Citi.Los bienes y servicios cuyos precios tuvieron más incidencia al alza en la inflación de la primera mitad de agosto, fueron: el chile serrano con un aumento quincenal de 12.87%; limón, 5.93%; tomate verde, 3.98%; cremas para la piel, 1.45%; Universidad, 1.11%; detergentes, 0.89%; papel higiénico y pañuelos desechables, 0.66%; carne de res, 0.5%; loncherías, fondas, taquerías y torterías, 0.38%; y vivienda propia, 0.14%.Por el contrario, entre los genéricos cuyos precios más influyeron a la baja se encuentran: el chayote con una contracción quincenal de 13.10%; cine, 10.01%; transporte aéreo, -8.42%; jitomate, -8.78%; plátanos, -1.05%; pollo, -2.47%; huevo, -1.30%; crema y productos de higiene dental, -1.10%; y automóviles, -0.23%.El Índice de Precios Subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, observó un crecimiento en la primera mitad del octavo mes del año de 0.09% y anual de 4.21%, cifra mayor al 4.22% observado en la quincena previa.A su interior, los precios de las mercancías se incrementaron 3.97% y los de servicios, 4.43%, ambos respecto al mismo periodo del año anterior.El Índice de Precios no Subyacente disminuyó 0.41% en la primera quincena de agosto, con lo que su alza anual fue de 1.10% contra el aumento de 1.04% observado en el periodo inmediato anterior. Dentro del indicador, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.44% a tasa anual, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 1.65%.Finalmente, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, tuvo en la primera mitad del presente mes una variación quincenal de -0.04% y un aumento anual de 3.34%.