Inflación llega a 3.49% en la primera mitad de agosto: Inegi

La inflación en México sorprendió, pues fue inferior a la esperada por los especialistas, al registrar un ligero avance 3.49% en la primera mitad de agosto de 2025, luego de cuatro quincenas a la baja, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor observó en la primera quincena del presente mes un retroceso de 0.02% respecto al periodo inmediato anterior, cifra menor a la disminución de -0.03% reportado un año antes.

El incremento anual de precios en la primera mitad de agosto estuvo por debajo de la mediana de las proyecciones de los analistas que era de 3.63%, e incluso menor al rango de sus expectativas que iban de un mínimo de 3.52% a un máximo de 3.80% previsto por las 35 instituciones financieras consultadas por Citi.

Precios de bienes y servicios en la primera mitad de agosto

Los bienes y servicios cuyos precios tuvieron más incidencia al alza en la inflación de la primera mitad de agosto, fueron: el chile serrano con un aumento quincenal de 12.87%; limón, 5.93%; tomate verde, 3.98%; cremas para la piel, 1.45%; Universidad, 1.11%; detergentes, 0.89%; papel higiénico y pañuelos desechables, 0.66%; carne de res, 0.5%; loncherías, fondas, taquerías y torterías, 0.38%; y vivienda propia, 0.14%.

Por el contrario, entre los genéricos cuyos precios más influyeron a la baja se encuentran: el chayote con una contracción quincenal de 13.10%; cine, 10.01%; transporte aéreo, -8.42%; jitomate, -8.78%; plátanos, -1.05%; pollo, -2.47%; huevo, -1.30%; crema y productos de higiene dental, -1.10%; y automóviles, -0.23%.

Índice de Precios Subyacente y no Subyacente

El Índice de Precios Subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, observó un crecimiento en la primera mitad del octavo mes del año de 0.09% y anual de 4.21%, cifra mayor al 4.22% observado en la quincena previa.

A su interior, los precios de las mercancías se incrementaron 3.97% y los de servicios, 4.43%, ambos respecto al mismo periodo del año anterior.

El Índice de Precios no Subyacente disminuyó 0.41% en la primera quincena de agosto, con lo que su alza anual fue de 1.10% contra el aumento de 1.04% observado en el periodo inmediato anterior. Dentro del indicador, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.44% a tasa anual, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 1.65%.

Finalmente, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, tuvo en la primera mitad del presente mes una variación quincenal de -0.04% y un aumento anual de 3.34%.

