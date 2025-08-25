Industria de la construcción crece en el primer semestre

A pesar de la incertidumbre económica que se vive en el país, la industria de la construcción en Jalisco cerró el primer semestre del año con cifras positivas. Así lo informó Juan Manuel Chávez Ochoa, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la entidad, quien aseguró que el sector mantiene su dinamismo gracias a la combinación de inversión pública y privada.

De acuerdo con el dirigente, entre enero y julio se conservaron más de 152 mil empleos en el sector, lo que refleja estabilidad en la generación de puestos de trabajo formales. “El nivel de registro se mantiene en 152 mil 500 plazas, eso quiere decir que la inversión en infraestructura sigue manteniendo tanto el registro de colaboradores como patronales”, señaló Chávez Ochoa.

Uno de los pilares que sostiene el crecimiento es la inversión privada, la cual se mantiene en un promedio de dos mil 500 millones de pesos mensuales. Esta derrama, explicó, permite sostener proyectos medianos y grandes que han impulsado la actividad económica local.

A la par, la inversión de los gobiernos estatal y municipales en infraestructura ha sido clave. Entre las obras más relevantes destacan la modernización de la carretera a Chapala, así como el proyecto de ampliación y rehabilitación del Camino Real a Colima, en Tlaquepaque y Tlajomulco, donde actualmente se trabaja con cinco frentes simultáneos. Estas intervenciones, que utilizan concreto hidráulico, tienen avances superiores al 40 por ciento y se espera que ayuden a solucionar problemas de acceso en la zona sur del Área Metropolitana de Guadalajara.

Además de mejorar la movilidad urbana, estas obras tienen un impacto directo en la logística regional. Chávez Ochoa recordó que alrededor del 50 por ciento de los más de 4 mil tractocamiones que circulan diariamente desde el puerto de Manzanillo cruzan por el Área Metropolitana de Guadalajara con destino al Mercado de Abastos y otros centros de distribución. Reducir ese tránsito pesado dentro de la ciudad es una prioridad, pues genera cuellos de botella en las vialidades y afecta la calidad de vida de los habitantes.

El líder de los constructores consideró necesario ofrecer incentivos para que los transportistas utilicen las autopistas de cuota, como mayores medidas de seguridad, paradores adecuados y reducción en el costo de casetas. “Se debe diseñar un modelo que les beneficie y que no les pegue tanto en la rentabilidad, para que tomen como aliciente el uso de las autopistas”, subrayó.

Chávez Ochoa también planteó que la planeación de largo plazo debe contemplar seguridad, medio ambiente y competitividad regional. Aseguró que un modelo metropolitano bien diseñado permitirá dar fluidez al transporte de carga, a las avenidas principales y a las vías transversales que conectan la ciudad con otras regiones del país.

Finalmente, reiteró que el crecimiento de la construcción en Jalisco es una señal positiva para la economía local, pero insistió en que se debe mantener una estrategia integral que combine inversión, planeación y seguridad para garantizar que los beneficios de la infraestructura se reflejen en la competitividad de la región y en la calidad de vida de sus habitantes.