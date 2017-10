México y Canadá seguirán en TLC aun sin EU

Si Estados Unidos decidiera abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), Canadá y México continuarían con su acuerdo comercial, declaró el Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

“Si Estados Unidos decidiera salirse, Canadá y México mantendríamos nuestro acuerdo de libre comercio, como lo platiqué recientemente con el primer ministro (Justin) Trudeau. Nos mantendremos en el acuerdo de libre comercio”, dijo el Mandatario durante una reunión con periodistas en Los Pinos.

Sin embargo, Peña Nieto dijo sentirse confiado en que los tres países podrán alcanzar la renegociación. “Yo me mantengo optimista, sigo estando optimista de que realmente pueda prosperar (la negociación trilateral). De no ser así, no sólo perdería México, perderían todas las partes involucradas”.

Agregó que el país trabaja para reforzar las relaciones comerciales con otras zonas como con la Unión Europea y la región Asia Pacífico.

Los ministros de economía de los tres países concluyeron ayer oficialmente los trabajos de la cuarta ronda de negociaciones del TLC, en los que las diferencias en las posturas de los países fueron evidentes en los mensajes de los representantes negociadores.

México no aceptará cláusulas de vigencia que den “muerte súbita” al tratado comercial, y se mantendrá en la mesa, aunque sea escasa, poca o mucha la posibilidad de llegar a un acuerdo, afirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

El funcionario mexicano expuso que Estados Unidos presentó varias propuestas que no se aceptarán, como que el acuerdo termine su vigencia cada cinco años. “Eso establecería una muerte súbita para el tratado, donde ningún inversionista arriesgaría su dinero con esa cláusula” o la petición de terminar con los mecanismos de solución de controversias, entre otras más.

Por su parte, el jefe negociador estadounidense, Robert Lighthizer, criticó la “intransigencia” de México y Canadá a la hora de encarar las propuestas de Washington que buscan, a su juicio, reequilibrar el comercio trilateral. “Nuestros socios son reticentes a dejar ventajas injustas”.

La agresiva retórica de Estados Unidos y la negativa de Canadá y México a dar marcha atrás forzaron ayer a las tres partes a darse un mes para “refrescar” propuestas y continuar la renegociación del tratado trilateral en el primer trimestre de 2018.

“Rondas adicionales de negociación se establecerán para el primer trimestre de 2018”, admitió un comunicado conjunto leído por Lighthizer, al término de la cuarta ronda de negociaciones en Washington.

