México recibirá más de 44 millones de turistas en 2019

El nuevo secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, informó que para el próximo año se prevé alcanzar un volumen de 44 millones 884 mil turistas internacionales, con un crecimiento de 5.8% más que en 2018.

Dicho crecimiento representará una derrama económica de 23 mil 263 millones de dólares, equivalentes a 4.3% más que en 2018, destacó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Explicó que la actividad turística aporta 8.7 del Producto Interno Bruto (PIB), una mayor participación que la de sectores como minería, petróleo, el primario, la construcción o los sectores de servicios financieros.

Torruco refirió que en 2017 el sector turístico creció más que la economía nacional, de 3.4% contra 2.3%; además, ese año la República Mexicana recibió 39 millones 300 mil turistas internacionales, lo que representó 21 mil 336 millones de dólares.

“En 2018, de acuerdo con la tendencia de enero a septiembre, las perspectivas de cierre será haber captado 42 millones 423 mil turistas, y se estima un gasto total de visitantes internacionales del orden de los 22 mil 307 millones de dólares, es decir, 4.6 más que en 2017”, subrayó.

Expuso que en 2017 la infraestructura hotelera nacional era de 22 mil establecimientos con 800 mil 600 cuartos de hotel, y para el cierre de 2018 se estima serán 23 mil 200 establecimientos con 834 mil cuartos de hotel, equivalentes a un crecimiento de 5.5% y 4.9%, respectivamente.

Consejo de Promoción Turística

Torruco Marqués agregó que a partir de ayer entró en liquidación el Consejo de Promoción Turística de México, organismo que se había encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional. “Es un hecho su desaparición. Vamos a ser un Estado no obeso, más productivo. Vamos a dar resultados con dos subsecretarías, no con tres, no sobre el número de turistas, sino de la mayor derrama económica”.