México rechaza que EU imponga inspectores laborales en T-MEC

A pocos días de que fuera acordado el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade, rechazó la iniciativa de ley con la que el Congreso y el Gobierno de la Unión Americana pretenden imponer supervisores a la ley laboral mexicana, pues en el protocolo modificatorio del acuerdo comercial ya habían sido descartados.

Seade, el principal negociador mexicano para el T-MEC, indicó que la mayor parte del proyecto de ley está en sintonía con el proceso típico de ratificación, pero que “adiciona la designación de hasta cinco agregados laborales estadounidenses en México, con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en nuestro país”.

El funcionario subrayó que eso no fue parte del acuerdo firmado el 10 de diciembre en la Ciudad de México por los gobiernos de las tres naciones, sino que fue “fruto de decisiones políticas del Congreso y la administración en Estados Unidos (EU)”.

Eso debió ser consultado con México, pero no fue así. “Y, desde luego, no estamos de acuerdo”, agregó.

Seade informó que envió una carta al representante comercial de EU, Robert Lighthizer, manifestando la “sorpresa y preocupación de México” sobre el tema, y que viajará hoy a Washington para transmitir el mensaje personalmente a él y a los legisladores estadounidenses, quienes esta semana discutirán “disposiciones y mecanismos” del convenio que sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).