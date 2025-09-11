Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en las costas de Guerrero

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 1.6 toneladas de cocaína en mar abierto, al suroeste de Acapulco, Guerrero.

Esta acción se efectuó al realizar recorridos de vigilancia marítima y aérea en los que participaron embarcaciones y aeronaves de la Armada de México, las cuales dieron seguimiento a rutas identificadas de embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Los navales identificaron y aseguraron 54 costales, dentro de los cuales hallaron bultos que sumaron mil 600 paquetes confeccionados, con un peso total de 1. 6 toneladas de cocaína.

El Gabinete de Seguridad señaló que todo lo incautado fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien integrará la carpeta de investigación.

Con este aseguramiento suman más de 48 toneladas de droga asegurada en la mar durante la presente administración.

Detalló que con esta acción se evitó que alrededor de tres mil 200 millones de dosis llegaran a manos de jóvenes, lo que también representa una afectación económica a los grupos delictivos de 371 mil 800 millones de pesos.

Los dispositivos de seguridad son parte de las operaciones de vigilancia marítima aérea y terrestre que se realizan para inhibir la comisión de delitos con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

En redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch reconoció el trabajo de los navales en favor de la seguridad del país.