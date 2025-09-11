Suspenden orden de aprehensión contra el vicealmirante Farías

El vicealmirante Fernando Farías Laguna, acusado de encabezar dentro de la Marina una red de huachicol fiscal en los puertos de Manzanillo, Tampico y Altamira, fue presuntamente detenido en agosto en la Ciudad de México, por agentes de la fiscalía capitalina y de la FGR.

A finales del mes pasado, Miguel Ángel Poo Romero, abogado de los Farías Laguna, presentó una demanda de amparo, derivado de que la esposa de Fernando le informó que éste había sido detenido en la Ciudad de México por agentes de la fiscalía capitalina y de la general de la República, al arribar a su domicilio.

José Alberto Rodríguez Rivera, secretario de Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, concedió la suspensión provisional al contraalmirante Fernando Farías Laguna, que frena por el momento su detención derivada de la orden de aprehensión vigente su contra por su presunto vínculo con una red de huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas.

El secretario fijó un plazo de tres días para que el sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, se presente a una audiencia inicial ante Mario Martínez Elizondo, juez de control con residencia en el penal del Altiplano, y en caso de no hacerlo, la medida cautelar quedará sin efecto. Del mismo modo, deberá pagar una garantía de 49 mil pesos.

El secretario en funciones de juez también le concedió a Farías Laguna la suspensión provisional para que la Fiscalía General de la República le dé acceso a la carpeta de investigación y todos los datos de prueba.

El 19 de agosto, un juez federal ordenó la aprehensión de 13 marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico, en los dos últimos años.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y otros 10 imputados ya fueron detenidos e internados en el penal del Altiplano; sólo están prófugos el contralmirante Fernando Farías y el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, El Capitán Sol.

En su escrito inicial de demanda, Poo Romero reportó al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, que fue contactado por la pareja del "quejoso para hacerme saber que fue detenido en esta Ciudad de México, por supuestos agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México, en conjunto con supuestos agentes de la Policía Federal Ministerial, lo cual ocurrió mientras arribaba a su domicilio".

Asimismo, refirió que los agentes que detuvieron a su defendido le manifestaron que su cliente sería llevado a las instalaciones o separos de la Fiscala Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) o a las instalaciones, o separos del Centro de investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República, ubicados en la Ciudad de México.

"Refiere que, durante la detención en esta Ciudad de México, los supuestos agentes de ambas corporaciones de seguridad pública, lo golpeaban y manifestaban de manera intimidatoria que 'eso te pasa, por no darnos cincuenta mil Pesos' y '¿no que muy vergas los marinos?'; y (.).", se publicó en un acuerdo derivado del amparo.

En la demanda el abogado refirió que el contraalmirante Fernando Farías Laguna estuvo en las instalaciones de la Fiscala Especializada en Materia de Delincuencia Organizado; sin embargo, en su informe justifica al Juzgado, la FGR aseguró que no ha sido citado.

"En ese sentido, en virtud de que del escrito inicial de demanda el promovente *******, refirió que el directo quejoso *******, estuvo en las instalaciones o separos de la Fiscala Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República, y, del informe de mérito se observa que la autoridad ministerial responsable refiere que no ha sido citado a efecto de recabarse la entrevista del justiciable, resulta indispensable que la autoridad responsable aclare su informe. Lo anterior es así pues de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa podría presumirse que ya fue objeto de un acto de molestia", señaló el juzgado.