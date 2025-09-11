Elon Musk recupera el título del más rico del mundo, tras perderlo por unas horas

La batalla entre multimillonarios por el título de la persona más rica del mundo se intensificó el miércoles con el sorprendente resurgimiento de un viejo contendiente: Larry Ellison.

En pocos minutos después de la apertura de los mercados, las acciones de Oracle Corp., de Ellison, se dispararon más de un tercio, lo suficiente para arrebatar temporalmente el título a Elon Musk.

Pero el mercado de valores es volátil, y Musk volvió a estar en la cima al final del día, al menos según Bloomberg, ya que Oracle cedió parte de sus ganancias anteriores.

Para aquellos que llevan la cuenta, la diferencia ahora es de mil millones de dólares, lo cual no es mucho dado el tamaño de las cifras: 384 mil 200 millones de dólares de Musk frente a 383 mil 200 millones de dólares de Ellison.

Las fortunas en competencia son tan grandes que cada una de ellas podría financiar el estilo de vida de 5 millones de familias estadounidenses típicas durante un año, aproximadamente toda la población de Florida, permitiéndoles dejar sus trabajos. O podrían simplemente decirle a toda Sudáfrica que se tome un año de vacaciones y no produzca nada, basándose en su producto interno bruto.

El breve cambio en la clasificación se produjo después de un espectacular informe de ganancias de Oracle, impulsado por pedidos multimillonarios de clientes mientras se intensifica la carrera de la IA.

Musk se convirtió en la persona más rica del mundo por primera vez hace cuatro años. Una de las principales razones es su participación accionaria en Tesla, un fabricante de automóviles eléctricos que estaba en auge, pero que ahora está perdiendo dinamismo.

Las acciones de Tesla se han movido en dirección opuesta a las de Oracle, cayendo un 14% en lo que va del año. Musk también controla varias empresas privadas, incluyendo el fabricante de cohetes SpaceX, su empresa de inteligencia artificial xAI y la antigua Twitter, ahora llamada X.

Ellison posee alrededor del 40% de Oracle, lo que significa que el aumento de sus acciones añadió 100 mil millones de dólares a su patrimonio neto en poco más de media hora después de la apertura del mercado de valores.

La noche anterior, después de que el mercado cerrara, la compañía anunció en un informe de ganancias que había cerrado más de 300 mil millones de dólares en nuevos acuerdos, incluyendo contratos con OpenAI, Meta, Nvidia y xAI de Musk. Dijo que ahora espera que los ingresos de su negocio de infraestructura en la nube aumenten un 77% a 18 mil millones de dólares este año fiscal, y luego suban a 144 mil millones en cuatro años.

Ellison dijo en una llamada de ganancias que Oracle no sólo ganaría dinero con sus centros de computación que ayudan a desarrollar los próximos chatbots, sino también con la operación diaria de esos sistemas de IA para manejar robots en fábricas, diseñar medicamentos en laboratorios, realizar apuestas en mercados financieros y automatizar el trabajo jurídico y de ventas en empresas.

En otras palabras, el aumento de la riqueza de Ellison el miércoles por la mañana reflejó las expectativas de los inversores de que las computadoras tomarán muchos trabajos que ahora realizan los humanos, y que Oracle se beneficiará con ello.

O como dijo el hombre de 81 años en la llamada, "la IA lo cambia todo".

Musk espera lo mismo para Tesla y su propio patrimonio neto, pero ha estado pasando apuros para convencer a los inversores.

La compañía había estado prometiendo un gran repunte en las ventas de automóviles eléctricos después de que cayeran drásticamente principios de año, pero el rebote no ha ocurrido. Musk ha estado minimizando los malos números tratando de desviar la atención de los inversores hacia el otro negocio de Tesla de fabricar robots y los avances en la inteligencia artificial detrás de sus automóviles y robotaxis.

Sin embargo, mientras sigue hablando del futuro de Tesla, las malas noticias siguen llegando.

Las ventas de Tesla en la Unión Europea cayeron un 40% a mediados de este año, e hila siete meses consecutivos de caídas, ya que los clientes se resistieron a comprar sus automóviles después de que Musk empleara X para apoyar a políticos de extrema derecha en el continente europeo. La compañía también ha estado perdiendo cuota de mercado en Estados Unidos, ya que los compradores enojados por su apoyo a Donald Trump se han mantenido alejados de los concesionarios de Tesla.

Las acciones de Oracle cerraron el miércoles a 328.33 dólares, un aumento del 36%. Tesla subió menos del 1% a 347.79 dólares.