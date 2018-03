México, listo para enfrentar la volatilidad: SHCP

¿Qué tanto puede afectar a México la volatilidad financiera?

La volatilidad externa siempre puede afectar; sin embargo, la economía mexicana y su sistema financiero están fuertes y están sólidos. Esto viene de un trabajo de antes de que yo llegara y de un trabajo continuo, tiempo en el cual se fortalecieron las cuentas fiscales, se fortaleció la política financiera y se fortalecieron las reformas estructurales para toda la economía. Estas decisiones no siempre fueron fáciles, no siempre fueron populares, pero lo que ahora tenemos es una economía con una buena fortaleza, con una fortaleza importante, para enfrentar la volatilidad externa y la volatilidad interna, que también existe.

¿Qué tanto puede afectar la incertidumbre al proceso electoral?

Las elecciones, por definición y en todo el mundo, traen incertidumbre, no sabemos quién va a ganar. Sin embargo, nuestro trabajo es preparar a la economía para que esté con relativa fortaleza. Mi trabajo en la Secretaría de Hacienda es buscar que todas estas incertidumbres se aterricen y se absorban de manera ordenada.

¿Qué implicaciones podría tener una guerra comercial en la economía mexicana?

Yo soy un firme creyente en el comercio, yo creo que el comercio internacional ha transformado a este país. Esto, que ha ocurrido, le pone incertidumbre, sin embargo, recordemos cómo estábamos parados hace un año. Hace un año, Estados Unidos acababa de salirse del TPP y no sabíamos qué iba a pasar con el TLC. Hoy, llevamos siete rondas de negociación, seis capítulos cerrados. ¿Hay certidumbre? Todavía no. Vamos a ver a dónde vamos a llegar.

¿Tienen inquietudes los inversionistas foráneos en el sector energético?

Mira, yo te diría que hay un enorme optimismo, que se refleja en que la última ronda salió mejor de lo que esperábamos. La inversión esperada alrededor de la reforma energética es de 170 mil millones de dólares, y lo digo despacito, porque se dice fácil, pero es una cifra enorme, es una cifra del doble de nuestra deuda pública externa, es una cifra casi incomprensible. Hay un enorme optimismo.

¿En qué hemos avanzado en el análisis de la reforma fiscal de EU?

Estados Unidos va a financiar este cambio fiscal con deuda, una deuda muy grande, casi 1.5 millones de millones de dólares, eso equivale a una y media veces nuestro PIB, una y media veces nuestra economía de un año, es una cosa enorme. México no puede hacer eso. Uno de los consensos a los que hemos llegado con el sector privado ha sido que tampoco queremos aumentar nuestra deuda. Eso nos pone cierto acotamiento. Segundo, nuestro paquete económico está cerrado. En lo que estamos trabajando es en ver qué podemos hacer para maximizar los efectos y no tener ninguna de estas restricciones. Yo siempre hago esta reflexión: el marco fiscal en un país es importante para la competitividad, pero no es lo único. Te pongo un ejemplo de Estados Unidos. Texas no tiene un impuesto corporativo para las empresas, California tiene uno de 8, Nueva York tiene uno de 8, ¿por qué Silicon Valley no se va a Texas y por qué el sector financiero no se va a Texas? Eso te hace pensar que hay otros determinantes de la competitividad dentro de un mismo país.

¿Cómo nos pueden afectar las alzas de las tasas de interés en EU?

Sin entrar a la predicción de qué va a hacer el Banco de México, porque esa es su decisión y es autónomo, lo que nosotros sí podemos decir y ver es que el Banco de México arrancó su alza de tasas hace un año, entonces, como se dice en la jerga de los inversionistas, va adelante de la curva, entonces, habrá que ver en cuánto sube, nuestras proyecciones financieras incorporan algunos incrementos de estas tasas y lo que yo te puedo decir es que para este año, el gobierno federal, Pemex y CFE ya terminaron sus necesidades de financiamiento externo, así que estamos bien parados.

¿Afectaría que no hubiera remanentes de Banco de México este año?

Siempre es bienvenido un superávit, un remanente del Banco de México, pero el paquete económico está hecho sin el remanente del Banco de México, incluso el año pasado se cumplieron las metas fiscales sin el remanente del Banco de México.