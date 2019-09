Mexicanos pagan 199 pesos al mes por servicios de video en Internet

El 39.3 por ciento de los usuarios mexicanos de servicios de telecomunicaciones pagan mensualmente, en promedio, hasta 199 pesos por la contratación de servicios de video que se transmiten sobre plataformas de Internet (OTT, por sus siglas en inglés).

Mientras que 29 por ciento paga de 200 a 400 pesos, y 7.3 por ciento más de 400 pesos, de acuerdo con los resultados de la Primera Encuesta 2019, Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, elaborada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

El organismo regulador destaca que entre los usuarios que respondieron no tener una cuenta OTT para ver contenidos de video, 38.8 por ciento del total respondió que se debe a que no les interesa o no les gusta el servicio; y 26.6 por ciento que no lo necesita.

La encuesta arrojó también los índices de satisfacción y actividades que realizan los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

El servicio con el que los usuarios se encuentran más satisfechos es la telefonía fija, con una calificación de 74.4 sobre 100 en el Índice General de Satisfacción (IGS); seguido del servicio de telefonía móvil con 73.5, Internet fijo con 71.5 y televisión de paga 71.2 unidades.

Respecto a las actividades que realizan los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, en el caso de la telefonía móvil, 41.4 por ciento de los encuestados respondió que lo utiliza para hacer llamadas, 21.2 por ciento para acceder a redes sociales y 13.3 por ciento para enviar mensajes de texto.

La investigación mostró que 33.4 por ciento de los usuarios de entre 25 y 34 años usan su cuenta entre tres y cinco horas diariamente; mientras que 54.9 por ciento comentaron que la usan por hasta dos horas al día.

Del total de usuarios, 40.2 por ciento mencionó que ve más de un capítulo de una serie al día; la proporción es mayor al promedio entre los usuarios de 25 a 34 años, con 52.6 por ciento.